به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم سمیری، بعد از ظهر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مراسم افتتاحیه ۴۶ کانون فرهنگی هنری جدیدالتاسیس در مساجد خوزستان برگزار می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خوزستان افزود: این کانون‌ها در شهرستان‌های اهواز، شوشتر، ماهشهر، شوش، رامشیر، شادگان، دزفول، کارون، باغملک، اندیمشک، دشت‌آزادگان و امیدیه افتتاح می‌شوند.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد کانون‌های جدیدالتاسیس در شهرستان اهواز با ۱۷ باب کانون است، اضافه کرد: شهرستان ماهشهر ۶ باب، شوش پنج باب، باغملک چهار باب، شوشتر و دزفول هر کدام سه باب، شادگان و کارون هر کدام ۲ باب و شهرستان‌های رامشیر، اندیمشک، دشت‌آزادگان و امیدیه هر کدام یک کانون جدیدالتاسیس دارند.

حجت‌الاسلام سمیری با اشاره به اینکه مراسم افتتاحیه این کانون‌ها از روز دوشنبه (هشتم آبان ماه ۱۴۰۲) آغاز می‌شود و تا پایان آبان ادامه دارد، تصریح کرد: مراسم افتتاحیه کانون‌های هر شهرستان به صورت همزمان در یکی از کانون‌های جدیدالتاسیس برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: در این آئین‌ها به کانون‌های جدیدالتاسیس مجوز الکترونیکی و حکم مسئولیت مدیر کانون اعطا و حق افتتاحیه پرداخت می‌شود.