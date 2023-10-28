توزیع ۲۳۰ دستگاه بخاری بین مددجویان کمیته امداد کرمانشاه

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و ضرورت خدمت رسانی مطلوب و تأمین امکانات رفاهی مددجویان تحت حمایت این نهاد با بررسی لازم و انجام فرآیند نیازسنجی تعداد ۲۳۰ دستگاه بخاری به خانواده‌های نیازمند تقدیم خواهد شد.

وی افزود: ارزش ریالی این خدمت رسانی ۵۰۳ میلیون تومان بوده و ساکنین مناطق روستایی با ضریب محرومیت بالا و مناطق حاشیه نشین شهری در اولویت دریافت این کالا بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به لزوم دقت در توزیع کالای ضروری خانوار، نظارت و تشخیص نیازمندی توسط کار گروه لوازم ضروری شهرستان انجام می‌شود.

طاهری بیان کرد: کرد: اهدای تعداد ۲۳۰ دستگاه بخاری به محرومین بخش کوچکی از فعالیت‌های خیرین در این نهاد بوده و با پیگیری‌های صورت گرفته و همدلی و مشارکت نیکوکاران استان، شاهد تأمین تمام امکانات رفاهی ولی‌نعمتان جامعه باشیم.