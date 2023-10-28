به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم تقی زاده روز شنبه در جمع مدیران ستادی، روسای مراکز و واحدها و کارکنان دانشگاه پیام نور استان زنجان، با بیان اینکه دانشگاه پیام نور زنجان با بیش از ۵۰۰۰ دانشجوی فعال از دانشگاه های پیام نور موفق کشور است، گفت: این تعداد دانشجو در ۹ مرکز دانشگاهی پیام نور استان مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه صحبت های در خصوص توسعه فعالیت های این دانشگاه در استان با استاندار زنجان صورت گرفت، گفت: در خصوص ساماندهی رشته های دانشگاهی و هم ایجاد رشته های متناسب با بافت منطقه مذاکراتی با استاندار زنجان صورت گرفت.

تقی زاده با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی، افزود: در تلاش هستیم دانشگاه پیام نور در راستای سایر دانشگاه ها، در قالب دانشگاه های نسل چهارم و نسل پنجم ادامه فعالیت داشته باشد.

وی با اشاره به فعالیت یک خانه خلاق و دو هسته فن آور در دانشگاه پیام نور زنجان، گفت: برای توسعه خانه های خلاق و هسته های فن آور در دانشگاه پیام نور تلاش می کنیم.

تقی زاده افزود: دانشگاه پیام نور در کنار آموزش مجازی، آموزش حضوری دارد که یک نظام آموزشی ترکیبی است و ماموریت خود را به همین شکل، ادامه خواهد دارد و علاوه بر این در برخی از رشته‌ها برنامه‌های توسعه‌ای را در پیش می گیرد.

رئیس دانشگاه پیام نور با تاکید بر اینکه ارائه خدمات نظام آموزش عالی را در کل کشور و گسترش آموزش عالی به نقاط محروم از دانشگاه ماموریت های دانشگاه پیام نور است، گفت: دانشگاه پیام نور توانسته است استرس کنکور را رفع کند و پذیرای دانشجویانی باشد که توان ورود به دانشگاه‌های بزرگ کشور را به دلیل شرایط خانوادگی و اجتماعی ندارند.

تقی زاده افزود: برخی دانشجویان که استعداد و رتبه خوبی دارند این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب می کنند تا در کنار خانواده‌هایشان حضور داشته باشند، از طرف دیگر از مزیت‌های مهم این دانشگاه شهریه تحصیلی پایین تر نسبت به سایر دانشگاه هاست.

وی تاکید کرد: حذف رشته در دانشگاه پیام نور در دستور کار نیست بلکه رشته‌های پرمخاطب و کاربردی توسعه می‌یابد تا برای آینده جامعه و خود دانشجو مفید باشد.