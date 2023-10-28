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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۱۵

رئیس سازمان نوسازی مدارس:

مدارس مناطق محروم خوزستان تجهیز می‌شوند

مدارس مناطق محروم خوزستان تجهیز می‌شوند

اهواز- رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از تجهیز مدارس در مناطق محروم استان خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی بعد از ظهر امروز شنبه ضمن بازدید از واحدهای آموزشی در مناطق محروم شهرستان اهواز تاکید کرد: سازمان نوسازی مدارس کشور آماده است تا مدارس مناطق محروم اهواز و شهرهای مختلف استان خوزستان را تجهیز کند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به بازدید خود از مدارس اهواز گفت: در این بازدید مشکلات مدارس در مناطق محروم مورد بررسی قرار گرفت و در راستای رفع آن‌ها تلاش می‌کنیم.

به گزارش مهر، عصر امروز ۲۰ باب مدرسه در شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی و حمیدیه به بهره برداری می‌رسد.

کد مطلب 5923943

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