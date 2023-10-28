به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی بعد از ظهر امروز شنبه ضمن بازدید از واحدهای آموزشی در مناطق محروم شهرستان اهواز تاکید کرد: سازمان نوسازی مدارس کشور آماده است تا مدارس مناطق محروم اهواز و شهرهای مختلف استان خوزستان را تجهیز کند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به بازدید خود از مدارس اهواز گفت: در این بازدید مشکلات مدارس در مناطق محروم مورد بررسی قرار گرفت و در راستای رفع آن‌ها تلاش می‌کنیم.

به گزارش مهر، عصر امروز ۲۰ باب مدرسه در شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی و حمیدیه به بهره برداری می‌رسد.