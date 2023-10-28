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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۸

دستگیری شروری که در فضای مجازی قدرت‌نمایی می‌کرد

دستگیری شروری که در فضای مجازی قدرت‌نمایی می‌کرد

شروری که اقدام به ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی کرده بود، ازسوی ماموران پلیس در شهرری دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی شهرری اعلام کرد: شب گذشته مأموران پلیس شهرستان ری در جریان رصد و پایش اراذل و اوباش و فضای مجازی از انتشار ویدیویی از سوی یکی از اوباشگران باخبر شده و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قراردادند که در جریان تحقیقات انجام شده، محل اختفای این فرد شرور مورد شناسایی قرار گرفت.

در ادامه هماهنگی لازم با مقام قضایی انجام شد و این فرد با دستور فرمانده انتظامی شهرستان ری به دلیل انتشار محتوای قدرت‌نمایی و کری خوانی و ایجاد رعب و وحشت طی ۵ ساعت پس از انتشار محتوا در فضای مجازی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

برابر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس شهرری برای متهم دستگیر شده پرونده‌ای تشکیل شد و این فرد که از اراذل و اوباش شهرری بود، به همراه پرونده متشکله و برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

کد مطلب 5923950

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