«ابن یمین فریومدی» به جوانان شناسانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر شنبه در یکصد و پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان به میزبانی دفتر خود با اشاره به برگزاری کنگره ابن یمین فرومدی، بیان کرد: «ابن یمین فریومدی» یکی از مفاخر فرهنگی استان است.

وی با بیان اینکه ترویج و معرفی ویژگی‌های این افتخار فرهنگی استان در دستور کار دست‌اندرکاران این کنگره قرار داشته باشد، افزود: «ابن یمین فریومدی» با تلاش مسئولان فرهنگی ما باید به جوانان شناسانده شود.

امام جمعه سمنان به برگزاری رویداد گرامی داشت مرحوم آیت‌الله عباسعلی اختری هم اشاره کرد و گفت: قدرشناسی از مفاخر فرهنگی، علمی و دینی استان سمنان یک وظیفه‌ای همگانی است.

مطیعی با اشاره به ضرورت تکریم بزرگان اضافه کرد: تجلیل از بزرگان استان سمنان که در بخش‌های مختلف به کشور خدمت کرده‌اند امری ضروری و مهم است و باید استمرار یابد.

وی در ادامه خواستار نظارت بر توزیع کتاب شد و گفت: نظارت بر گستره توزیع کتاب یک ضرورت است چراکه برخی کتاب‌ها، فرهنگ دینی و اسلامی را تهدید می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین با بیان اینکه مدیران باید در ترازِ نظام جمهوری اسلامی باشند، تاکید کرد: خواستار گذر از مباحث تئوری و ورود به حوزه اجرا در موضوع عفاف و حجاب هستیم لذا باید در این زمینه برنامه ریزی کرد.