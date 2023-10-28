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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۰۸

شهردار گرگان عنوان کرد؛

کاشت۳۰۰ اصله درخت درکوی همت آباد گرگان

کاشت۳۰۰ اصله درخت درکوی همت آباد گرگان

گرگان- شهردار گرگان گفت: کاشت۳۰۰ اصله درخت درکوی همت آباد این شهرستان با عنوان «بوستان وحدت» انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا سیدالنگی عصر شنبه در احداث «بوستان وحدت» اظهار کرد: در قالب سی امین هفته از طرح «شنبه های جهادی» ا یجاد «بوستان وحدت» در کوی همت آباد این شهرستان آغاز شد.

وی افزود: این بوستان با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان و با هدف گسترش و توزیع عادلانه فضای سبز و ایجاد تفرجگاه در محلات شروع به کار کرد.

شهردار گرگان گفت: بوستان وحدت در زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع با کاشت ۳۰۰ اصله درخت و زمین ورزشی والیبال در این محله طراحی شده است که در ایام ۲۲ بهمن ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 5923982

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