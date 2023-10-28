شهرداری گرگان مدیریت هزینه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامرضا موسوی عضو شورای اسلامی شهر گرگان، عص شنبه در یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان، اظهار داشت: تحقق بودجه شهرداری بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جزو انتظارات ما است که باید اتفاق بیفتد اما در مقابل اعتقاد داریم در شهرداری گرگان مدیریت هزینه‌ای وجود ندارد.

وی افزود: استفاده از نیروی انسانی متخصص در جایگاه مرتبط یکی دیگر از اولویت‌های کمیسیون است و انتظار داریم حداقل یکی از شهرداران مناطق، از نیروهای جوان انقلابی شهرداری انتخاب شود.

موسوی گفت: شهرداری گرگان با برگزاری رویدادهای فرهنگی و حکمرانی مردمی می‌تواند امید آفرینی کند.

وی تاکید کرد: طی این مدت در احداث پروژه‌های عمرانی نتوانستیم خوب عمل کنیم که مردم آن را لمس کنند.