توقیف ۸۳ دستگاه خودروی متخلف و هنجارشکن در ایلام 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد در تشریح جزییات این خبر گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف رضایتمندی و ارتقاء احساس امنیت در سطح جامعه توسط ماموران یگان امداد به مرحله اجراء گذاشته شد.

وی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح در یک ماه گذشته ۸۳ دستگاه خودرو توقیف و راهی پارکینگ شدند، افزود: اغلب تخلف این خودروها تغییر در وضعیت خودرو، داشتن دستور قضائی توقیف و ایجاد مزاحمت برای شهروندان بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام تصریح کرد: طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهرستان استمرار خواهد داشت و مصمم هستیم با افرادی که بخواهند امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند، با قاطعیت برخورد می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظاری که از شهروندان عزیز داریم این است که در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.