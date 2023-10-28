مکتب برجسته فقهی و حدیثی پس از ورود حضرت معصومه (س)به قم شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر شنبه در نشست نقد و بررسی کتاب «معصومه آل محمد (ص)» اظهار داشت: برای نگارش کتاب معصومه آل محمد (ص) تمامی کتاب هایی که در کتابخانه های ایران و عراق در خصوص حضرت معصومه (س) تالیف شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت و این کتاب آغازی برای کار تحقیقاتی بیشتر در خصوص کریمه اهل بیت (س) است.

نماینده ولی فقیه در بوشهر، بیان داشت: کتاب معصومه آل محمد (ص) به سفارش آستان مقدس حضرت معصومه (س) به رشته تحریر درآمد و این توفیقی بود که بعد از ۳۰ سال علم آموزی در جوار حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) این کتاب نوشته شد و امیدوارم سرمایه آخرت ما باشد.

وی عنوان داشت: به اعتبار حضرت فاطمه معصومه(س)، قم مرکز طلوع و ظهور مکتب تشیع شد و به برکت خورشید فروزان ایشان معارف اسلام به تمام جهان عرضه شد.

آیت الله صفایی بوشهری عنوان داشت: در نسخه ابتدایی این کتاب به شناسنامه حضرت معصومه (س) و ابعاد زندگی ایشان به صورت مستند توجه شده بود که به دلیل مصالحی که مورد نظر ناشر بود این بخش حذف شد.

وی بیان داشت: منابع مستند و تاریخی در زمینه سیره حضرت معصومه (س) در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اندک است.

وی با اشاره به ابهاماتی در زمینه رحلت و یا شهادت بانوی کرامت گفت: نظر به قرآئن موجود، به احتمال زیاد آن حضرت را شهید کردند، هر چند که مستند تاریخی در این زمینه در دسترس نیست.

نویسنده کتاب معصومه آل محمد (ع) ابراز داشت: در ابعاد مختلف زندگی حضرت معصومه (س) از جمله نقش و تأثیرگذاری آن حضرت در زمان حضور در مدینه، مسیر هجرت به قم و همچنین شهادت و تاثیرات آن بانوی بزرگ اسلام پس از شهادت می توان اقدامات تحقیقاتی زیادی انجام داد.

وی تشکیل حوزه علمیه قم را یکی از ثمرات حضور حضرت معصومه (س) در شهر قم برشمرد و افزود: پس از حضور و شهادت بانوی کرامت در قم مکتب برجسته و قوی حدیثی و فقهی در قم شکل گرفت و همین امر موجب شد تا عالمان دین از نقاط کشور و دنیا به این شهر مهاجرت کنند.

آیت الله صفایی بوشهری بیان داشت: عالمان بسیاری در خصوص حضرت معصومه (س) دست به قلم شدند که از جمله مهمترین آنان کتاب تاریخ قم است که از کتاب های کهن بوده که نسخه اصلی آن در دسترس نیست و ترجمه آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه امروز زنان جهان مورد هجمه فرهنگی دشمنان و دنیای استکبار قرار دارند که حضرت معصومه (س) و آحاد جامعه می توانند ایشان را به عنوان الگوی مقاومت در برابر تهاجم استکبار انتخاب کنند و آن حضرت می تواند مرکزی برای گرایش زنان به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) باشد.

آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: تمام عالمان و بزرگان دین داشته های خود را مدیون حضرت معصومه (س) می دانند و آنچه که امروز قم دارد از آن حضرت معصومه (س) است و این شهر بدون آن حضرت کویر است.