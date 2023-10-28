بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای دریافتی طی امروز شنبه تا روز دوشنبه جو منطقه نسبتاً آرام است و پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابلملاحظه پدیدههای غالب منطقه است.
وی عنوان کرد: از روز سهشنبه تا پایان هفته به دلیل وجود شرایط ناپایدار و ورود سامانه بارشی علاوه بر ابرناکی و وزش باد نسبتاً شدید، برای اغلب نقاط با شدت و ضعف وقوع بارشهایی بهصورت پراکنده و گاهی رگباری همراه با رعدوبرق پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: به لحاظ نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای شبانه روند افزایشی را نشان میدهند.
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