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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۳۶

مدیرکل هواشناسی لرستان خبر داد؛

ورود سامانه بارشی به آسمان لرستان از روز سه‌شنبه

ورود سامانه بارشی به آسمان لرستان از روز سه‌شنبه

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از ورود سامانه بارشی به آسمان این استان از روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های دریافتی طی امروز شنبه تا روز دوشنبه جو منطقه نسبتاً آرام است و پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه پدیده‌های غالب منطقه است.

وی عنوان کرد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته به دلیل وجود شرایط ناپایدار و ورود سامانه بارشی علاوه بر ابرناکی و وزش باد نسبتاً شدید، برای اغلب نقاط با شدت و ضعف وقوع بارش‌هایی به‌صورت پراکنده و گاهی رگباری همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: به لحاظ نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای شبانه روند افزایشی را نشان می‌دهند.

کد مطلب 5924011

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    نظرات

    • جاسم IR ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
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      درود بر شرفت مردمان خوب وغیرتی و بافرهنگ لرستان

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