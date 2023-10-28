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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۴۷

فرمانده انتظامی کوهدشت:

۳ تن کود شیمیایی قاچاق در کوهدشت کشف شد

۳ تن کود شیمیایی قاچاق در کوهدشت کشف شد

کوهدشت - فرمانده انتظامی کوهدشت از کشف سه تن کود شیمیایی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر قاچاق کود شیمیایی در محور «درب گنبد» با یک دستگاه وانت نیسان توسط یک متخلف، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران بخش انتظامی درب گنبد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی خودروی موردنظر را شناسایی و توقیف کردند و در بازدید از این خودرو سه تن کود شیمیایی قاچاق فاقد مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت با بیان اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، تصریح کرد: کارشناسان ارزش کودهای کشف شده را بیش از ۲۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ امانی، از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کالا موضوع را از طریق فوریت‌های پلیس ۱۱۰ به مأموران اطلاع دهند.

کد مطلب 5924017

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