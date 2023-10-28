به گزارش خبرنگار مهر، عبدی برقندان شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسیر چاه‌کوتاه- دویره یکی محورهای پرتردد روستایی در استان بوشهر است که در دو طرف آن انبوهی از درختان وجود دارد و جاده‌های فرعی متعددی به آن وصل می‌شود.

دهیار روستای چاه‌کوتاه افزود: این مسیر مورد استفاده مردم روستاهای چاه‌کوتاه، دویره، قلعه چاه‌کوتاه، تل اشکی، گلنگون و سمل است و در فصل خوب سال مردم از مرکز استان و نقاط دیگر به این منطقه جهت تفریح سفر می‌کنند.

وی بیان داشت: به منظور توسعه و بهبود روشنایی معابر و نقش آن در تأمین امنیت و رضایتمندی اهالی روستاها باعث شد تا این موضوع مورد توجه قرار گیرد و در سفر نظارتی که نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم به روستای چاه‌کوتاه داشت این مطالبه مردم مطرح شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، چهار میلیارد تومان اعتبار تخصیص پیدا کرد که روشنایی مسیر از پارک جنگلی تا سه راهی تل اشکی صورت گرفت.

دهیار روستای چاه‌کوتاه گفت: برای ادامه مسیر به همین میزان اعتبار نیاز است که نماینده محترم قول داده تا این مبلغ نیز تأمین شود.