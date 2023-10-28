به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی احمدی‌طبا عصر شنبه در مراسم اختتامیه مسابقات قرآنی اظهار داشت: قرآن جز عامل مهم و مؤثر در شهرستان اردستان است و مردم این شهرستان استعدادهای بی‌نظیر در زمینه مسائل قرآنی دارند و مؤسسات قرآنی در این شهرستان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: قصد داریم شهرستان اردستان به عنوان یک شهر حافظان قرآن کریم در سطح استان اصفهان معرفی شود و در ماه مبارک رمضان مراسم جز خوانی قرآن کریم در این شهرستان برگزار شد.

فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: فرمانداری شهرستان نهایت حمایت خود از فعالیت‌های قرآنی را در سطح شهرستان انجام خواهد داد، چرا که قرآن به زندگی انسان برکت می‌دهد.

مراسم اختتامیه مسابقات قرآنی شهرستان اردستان با حضور حجت الاسلام سید محمد حسین طباطبایی نابغه قرآنی و مسؤولان شهرستان برگزار شد.