شهرداری اصلاح هندسی سه راه رشیدی شهر صحنه را تکمیل کند

غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انجام پروژه‌های شهری و افزایش رضایتمندی مردم همواره در دستور کار مسئولان شهرستان صحنه قرار دارد.

وی افزود: در این راستا مسئولان شهرداری هر چه سریع‌تر نسبت به تعهد خود در اجرای اصلاح هندسی سه راه رشیدی اقدام کنند.

فرماندار صحنه تصریح کرد: با توجه به نارضایتی عمومی به وجود آمده به واسطه عدم اجرای به موقع پروژه اصلاح هندسی سه راه رشیدی برای شهروندان شهرستان، شهرداری هر چه سریع‌تر نسبت به انجام تعهد خود و این مهم اقدام کند.

شهبازی با اشاره به اینکه تسهیل عبور و مرور و بهبود وضعیت ترافیک شهری از جمله وظایف مدیریت شهری است، گفت: شهرداری در انجام پروژه‌های شهری متعهد به برنامه زمانبندی باشد و رضایت شهروندان باید اولویت کاری و اولویت اول مجموعه مدیریت شهری باشد.