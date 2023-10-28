محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعزام کاروان‌های سلامت و خدمت رسانی به مناطق محروم در کنار پوشش امدادی حوادث از جمله اقداماتی است که هلال احمر نسبت به انجام آنها اقدام می‌کند.

وی افزود: در این راستا هفت نفر از پزشکان و پرستاران داوطلب و همچنین تعداد ۲۰ نفر از داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در قالب کاروان سلامت با هدف رسیدگی به وضعیت بهداشت، سلامت و درمان مردم به مناطق کم برخوردار حاشیه شهر کرمانشاه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در قالب کاروان سلامت ۲۰۰ نفر از اهالی این منطقه از خدمات پزشکی بهره مند شدند.

محمدی بیان کرد: جمعیت هلال احمر با توجه به رسالت و اهداف انسان دوستانه خود در تمامی ایام سال در قالب کاروان‌های سلامت به مردم مناطق کم برخوردار خدمات پزشکی و اهدای داروی رایگان خواهد داشت.