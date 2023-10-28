آغاز ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری از ۱۴ آبان ماه

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز یازدهم اسفندماه امسال برگزار خواهد شد.

وی افزود: ثبت نام داوطلبان این انتخابات هم از ۱۴ آبان ماه آغاز و تا ۲۰ آبان ماه ادامه دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه تصریح کرد: طی این مدت داوطلبان می‌توانند هر روز از ساعت هشت صبح تا ۱۸ بعد از ظهر به صورت حضوری به فرمانداری مرکز استان مراجعه کرده و ثبت نام خود را انجام دهند.

شعبانی گفت: داوطلبانی که خارج از استان کرمانشاه هستند هم می‌توانند به وزارت کشور یا فرمانداری مرکز قم برای ثبت نام مراجعه کنند.