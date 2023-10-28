  1. استانها
  2. گلستان
۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۴۰

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرگان:

۴۰۰ هیات مذهبی گرگان در سامانه طوبی ثبت شد

۴۰۰ هیات مذهبی گرگان در سامانه طوبی ثبت شد

گرگان- رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرگان گفت: طی اقدامی جهادی بیش از ۴۰۰ هیات مذهبی در شهرستان گرگان در سامانه طوبی ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد محمدزاده شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش و همت شورای هیأت مذهبی تا کنون بیش از ۴۰۰ هیأت در سامانه الکترونیکی ثبت شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرگان اظهار کرد: هیأت‌های مذهبی شهرستان گرگان با رویکرد خانواده و جوانان در حال فعالیت هستند و هیأت‌های دانش آموزی از نقطه‌های عطف این دوره هستند.

وی تعداد هیأت‌های بانوان را ۸۰ مورد اعلام کرد و گفت: این هیأت‌ها با هدف اثرگذاری بانوان در خانواده در محلات گرگان مشغول فعالیت هستند.

وی یادآور شد: هیأت‌های هفتگی که هر هفته به صورت ثابت در مساجد و حسینیه‌ها و مکان‌های ثابت فعال هستند بیش از ۳۵ هیأت است که برخی هیأت‌ها با موضوع شهید و شهادت فعالیت می‌کنند.

محمدزاده اظهار کرد: در نگاه تمدن اسلامی هیأت‌ها همان حلقه‌های میانی هستند که می‌توانند در مردمی سازی فرهنگ نقش آفرینی کنند.

وی افزود: هیأت‌ها از سه رکن مردم، روحانیت، مداح شکل گرفته است که هر قله آن بصیرت افزایی و معرفت افزایی است

کد مطلب 5924044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها