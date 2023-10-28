۴۰۰ هیات مذهبی گرگان در سامانه طوبی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد محمدزاده شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش و همت شورای هیأت مذهبی تا کنون بیش از ۴۰۰ هیأت در سامانه الکترونیکی ثبت شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرگان اظهار کرد: هیأت‌های مذهبی شهرستان گرگان با رویکرد خانواده و جوانان در حال فعالیت هستند و هیأت‌های دانش آموزی از نقطه‌های عطف این دوره هستند.

وی تعداد هیأت‌های بانوان را ۸۰ مورد اعلام کرد و گفت: این هیأت‌ها با هدف اثرگذاری بانوان در خانواده در محلات گرگان مشغول فعالیت هستند.

وی یادآور شد: هیأت‌های هفتگی که هر هفته به صورت ثابت در مساجد و حسینیه‌ها و مکان‌های ثابت فعال هستند بیش از ۳۵ هیأت است که برخی هیأت‌ها با موضوع شهید و شهادت فعالیت می‌کنند.

محمدزاده اظهار کرد: در نگاه تمدن اسلامی هیأت‌ها همان حلقه‌های میانی هستند که می‌توانند در مردمی سازی فرهنگ نقش آفرینی کنند.

وی افزود: هیأت‌ها از سه رکن مردم، روحانیت، مداح شکل گرفته است که هر قله آن بصیرت افزایی و معرفت افزایی است