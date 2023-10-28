قلم روان و ارجاع به منابع از ویژگی های کتاب معصومه آل محمد (ص)است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد تقی قادری ظهر شنبه در نشست نقد و بررسی کتاب «معصومه آل محمد (ص)» اظهار داشت: نگاه نقادانه به کتاب به معنای عیب جویی نیست و سازنده بودن در نقد، ملاک عمل است و نقاد به دلیل آنکه از بیرون به اثری می‌نگرد، کمبودها را بهتر می‌تواند شناسایی و بیان کند.

این پژوهشگر حوزوی بیان داشت: در عرصه بیان تاریخ شناسنامه‌ای حضرت معصومه (س)، مولف تلاش کرده تا مطالب مستند و دست اول را در خصوص زندگی حضرت معصومه (س) بیاورد که این اقدام از سوی شیخ عباس قمی و آیت الله منظری منفرد نیز صورت پذیرفته است.

حجت الاسلام قادری افزود: کتاب معصومه آل محمد (ص) قلم روانی دارد و نویسنده، کتاب را به صورت فصل بندی و باب بندی به مخاطب ارایه داده و ارجاع به منابع متعدد نیز از جمله ویژگی‌های این کتاب ارزشمند است.

وی بیان داشت: طرح روی جلد این کتاب از لحاظ خطاطی عربی اشکال دارد و در متن کتاب نیز از شعر زیاد استفاده شده که این امر ساخت تاریخی و علمی کتاب را کمرنگ می‌کند.

نویسنده و پژوهشگر حوزوی، بصیرت را از ویژگی‌های حضرت معصومه (س) برشمرد و گفت: در آن دوران بسیاری از برادران ایشان، امامت امام رضا (ع) را نپذیرفته بودند اما حضرت معصومه (س) با بصیرت امام خود را شناخت و برای آنکه ایشان را یاری دهد مهاجرت کرد.

حجت الاسلام قادری ابراز داشت: جا داشت در این کتاب به عنصر بصیرت حضرت فاطمه معصومه (س) به عنوان شاخصه بارز شخصیت آن حضرت پرداخته می‌شد.

وی عنوان داشت: از سویی دیگر با توجه به نظر اسلام نسبت به اینکه زنان می‌توانند با رعایت حجاب و عفاف در عرصه اجتماع حضور فعال داشته باشند و نقش آفرینی کنند و حضرت معصومه (س) نیز اینگونه بوده، در این خصوص می‌بایست مطالب بیشتری در کتاب بیان می‌شد.

این نویسنده حوزوی تاکید کرد: زندگی حضرت معصومه (س) می‌بایست برای نسل جوان بیان شود و به عنوان الگویی نمونه، پیام‌های زندگی این بانوی بزرگ اسلام معرفی شود.

حجت الاسلام قادری با بیان اینکه افراط و تفریط‌هایی نیز در خصوص حضرت معصومه (س) صورت می‌گیرد بیان داشت: برخی‌ها روایات بیان شده نسبت به آن حضرت را غیر مستند می‌دانند و برخی دیگر بر شهادت آن حضرت تاکید دارند که ضرورتی در زمینه اثبات و یا رد این موضوع دیده نمی‌شود.