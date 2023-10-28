یحیی رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر رعایت مرّ قانون را فصل الخطاب بررسی صلاحیت داوطلبان عنوان کرد و مروری بر ادامه فرایندهای اجرایی در ستاد انتخابات داشت.

وی بیان کرد: جلسات هیأت‌های اجرایی آغاز شده و معتمدان برای هر داوطلب بحث و بررسی کرده و اعلام نظر می‌کنند که این کار پس از اعلام نتایج دستگاه‌های پنج گانه به هیأت‌های اجرایی می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه ظرف ۱۵ روز هیأت‌های اجرایی باید اعلام نظر کنند، افزود: ۱۸ آبان اعلام نتایج اولیه هیأت‌های اجرایی را خواهیم داشت و بعد از آن به سمت آغاز فرآیند بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیأت‌های نظارت حرکت می‌کنیم.

فرماندار مرکز حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد گفت: براساس قانون، وزارت کشور روزانه مدارک داوطلبان ثبت نام کننده را برای مراجع پنج گانه که احراز صلاحیت‌های اولیه را انجام می‌دهند، ارسال خواهد کرد. آن‌ها ده روز فرصت دارند نتایج بررسی‌های خود را به وزارت کشور اعلام کنند که پس از وصول این نتایج، برای هیأت‌های اجرایی سراسر کشور ارسال می‌شود.

وی افزود: بر اساس جدول زمان بندی انتخابات اعلام نتایج صورت خواهد گرفت و مابقی فرآیند انتخابات انجام خواهد شد.

حوزه‌های کرج، شهریار، تهران، مشهد، یزد، رباط کریم، اصفهان، اهواز، شیراز و قم ۱۰ حوزه برتر انتخابیه هستند که استقبال خوبی در آن‌ها شده است.