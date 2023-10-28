۲ باب مدرسه در اهواز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی پور عصر امروز شنبه در آئین افتتاح ۲ باب مدرسه در شهرستان اهواز که با حضور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور برگزار شد، بیان کرد: این مدارس در مساحت بیش از سه هزار و ۵۰۰ متر مربع و زیر بنای یک هزار و ۵۰۰ متر مربع ساخته شده‌اند.

وی افزود: مجتمع آموزشی شهدای شمخانی با هزینه ۱۲۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات ملی و مشارکت بنیاد برکت و مؤسسه خیریه شهدای شمخانی ساخته شده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان ادامه داد: همچنین واحد آموزشی ۶ کلاسه کوی معین زاده اهواز ۷۵ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی بیان کرد: ساخت ۱۸ واحد آموزشی دیگر از محل اعتبارات ملی و مشارکت خیران ساخته و در آبان ماه تحویل آموزش و پرورش خواهند شد.