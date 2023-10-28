یک فروند کشتی ۸۳ هزار تُنی ذرت در بندر امام پهلو گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، داوود چگنی عصر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: کشتی مذکور از جمله خریدهای خارجی بخش خصوصی برای تکمیل ذخایر استراتژیک کشور است که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز، وارد کشور شده و تخلیه آن بلافاصله بعد از پهلوگیری آغاز شد.

وی افزود: پس از پهلوگیری یک فروند کشتی صد هزار تنی حامل گندم در سال گذشته، کشتی مذکور نخستین کشتی حامل ذرت با ابعاد قابل‌توجه در عرض و تناژ بالای ۸۰ هزار است که با توجه به قابلیت‌ها و توانمندهای تجهیزاتی و زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) امکان پهلودهی و تخلیه آن در اسکله‌های آن میسر شده است.

چگنی تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) یکی از مبادی اصلی ورود کالای اساسی به کشور است که سالیانه حجم بالایی از کالاهای مورد نیاز از طریق این بندر، وارد کشور می‌شود و از ابتدای امسال تاکنون، ۱۱۸ فروند کشتی به وزن ۶ میلیون و ۸۴۸ هزار تن از طریق این بندر استراتژیک وارد کشور شده است.

سرپرست امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان اظهار کرد: بیش از هفت میلیون تن کالای اساسی از بندر امام ترخیص و از طریق ناوگان ریلی و جاده‌ای به مراکز مصرف در اقصی نقاط کشور ارسال شده است.