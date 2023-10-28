سیاست های درستی در حوزه جوانان تصویب شود/ برنامه شبی با قهرمانان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور شامگاه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی جوانان و شورای تربیت بدنی و ورزش اداره کل ورزش و جوانان با اشاره به مسائل مهم حوزه جوانان گفت: باید در حوزه جوانان تحولی داشته باشیم و باید سیاست‌های درستی را در این ستاد تعیین و تصویب کنیم.

وی با تاکید براینکه دستگاه‌های اجرایی باید وظایف خود را دقیق انجام دهند اظهار داشت: واقعیت این است که رویکرد دولت سیزدهم توجه به جوانان است و به نظرم در این حوزه هرچقدر کار کنیم بازهم عقب هستیم.

استاندار مازندران در ادامه بیان داشت: ستاد ساماندهی امور جوانان باید جایگاه خود را پیدا کند و نقش دستگاه‌ها در حوزه جوانان مشخص شود چراکه گستره مأموریت ستاد ساماندهی، همه جوانان استان هستند.

وی بیان داشت؛ جایگاه ستاد ساماندهی جوانان باید بازتعریف شود و برای رفع آسیب‌های اجتماعی، اوقات فراغت و… باید کمیته‌ای تشکیل شود.

حسینی پور با تاکید بر اهمیت جایگاه‌های مسجد و بسیج گفت: چه در جنگ و چه بعد از جنگ جوانان ما در این پایگاه‌ها حضور داشتند، اما باید ببینیم برای جوانانی که فاصله گرفته‌اند چه برنامه‌ای داریم.

استاندار مازندران گفت: در مردمی سازی برنامه‌ها مدیریت جهادی و انقلابی می‌خواهیم و گفتمان جوانان در ستاد ساماندهی جوانان باید انقلابی باشد طوری که همه ی جوانان باید حس کنند تصمیمات این ستاد تأثیرگذار است.

حسینی پور با بیان اینکه این ستاد باید جای جوانان خوش فکر و انقلابی باشد اظهار داشت؛ تفکر شهید حاج قاسم سلیمانی همه جوانان را حول این گفتمان جمع کرد و مقام معظم رهبری نیز برای موضوعات جوانان ارزش قائل هستند و دائم با جوانان گفتگو در زمینه موضوعات این حوزه می‌کنند.

وی با تاکید براینکه خودسازی در ابعاد فردی و جمعی باید در دستور کار قرار گیرد، خواستار تقویت مبانی معرفتی جوانان در جبهه انقلاب شد و افزود: رهبر معظم انقلاب علمی را به عنوان جهاد علمی بلند می‌کنند و در همین ستاد وظیفه ما اجرای سیاست‌ها و راهبردهای مقام معظم رهبری است.

استاندار مازندران تصریح کرد؛ اگر مسئله حجاب را توسط همین جوانان دنبال کنیم، با ظرفیتی که در ستاد ساماندهی امور جوانان است و با روش‌های نوین قابل حل است.

جوانان سرمایه‌های اجتماعی هستند

مقام عالی دولت در استان مازندران همچنین گفت: باید به اهمیت جایگاه جوانان به عنوان سرمایه اجتماعی نگاه ویژه داشته باشیم و جوانان نیز پیرو ندای حق طلبی باشند.

وی جوانان را بزرگترین فرصت برای توسعه استان دانست و بیان داشت؛ ستاد ساماندهی امور جوانان راهبردی است و این ستاد اولویت‌های جوانان را باید حل کند چراکه مأموریت ما فقط تشکیل جلسات ستاد نیست و باید کل جامعه را پای کار بیاوریم.

استاندار مازندران، آموزش پرورش و دانشگاه را دو مجموعه اصلی درباره جامعه هدف جوان دانست و گفت: باید از ظرفیت جوانان موفق و نخبه در هر رشته‌ای حتی رشته ورزشی برای الگوسازی جوانان بهره ببریم.

وی در ادامه این نشست و در جلسه شورای تربیت بدنی استان بیان داشت: آمارها و افتخارات ورزشکاران استان بسیار ارزشمند و قابل توجه است و این جایگاه بزرگترین فرصت است که برای جوانان این استان می‌توانیم بهره ببریم.

وی با استقبال از برگزاری مراسم شبی با قهرمانان تاکید کرد؛ مراسم تجلیل از ورزشکاران باید پیوست فرهنگی داشته باشد و نقش افرینی صداوسیما و مدیریت فضای مجازی برای چنین مراسمی که پیام بین المللی و داخلی دارد بسیار مهم است.