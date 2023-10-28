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۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۵۴

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی خبرداد؛

طرد بیش از ۲۰ هزار تبعه غیرقانونی از طریق مرزهای خراسان رضوی

طرد بیش از ۲۰ هزار تبعه غیرقانونی از طریق مرزهای خراسان رضوی

مشهد- فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از طرد ۲۲ هزار و ۲۸۳ نفر از اتباع غیرقانونی کشور افغانستان توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای برخورد با حضور غیر قانونی اتباع کشورهای خارجی در خاک جمهوری اسلامی ایران، مرزبانان و پلیس در داخل کشور با شناسایی افراد غیر مجاز حاضر برخورد قانونی کردند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی بیان کرد: مرزبانان هنگ مرزی تایباد طی ۱۰ روز گذشته ۲۲ هزار و ۲۸۳ نفر از اتباع کشور افغانستان را که در داخل کشور حضور داشتند از طریق مرز دوغارون طرد و تحویل نماینده کشور افغانستان دادند.

وی افزود: هر یک از اتباع کشورهای خارجی باید از طریق دروازه‌های رسمی و قانونی وارد کشور شوند در غیر این صورت برخورد قاطع با آنها صورت می‌گیرد.

کد مطلب 5924069

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    نظرات

    • رضا IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      0 0
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      باخروج بیشتروبهترمهاجرین افغانستانی ازکشورثمره ونتیجه آن را همه جامعه ایران وحتی دولت وحکومت برای صادرات منابع وانرژی وموادغذایی به دیگر کشورها رادربرمی گیردانشالله...‌‌
    • Jojo IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      0 0
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      این همه افغانی تو ایرانن نمیدونم چه ثمره ای برا دولت دارن که زود اینا رو جمع نمیکنه

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