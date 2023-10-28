طرد بیش از ۲۰ هزار تبعه غیرقانونی از طریق مرزهای خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای برخورد با حضور غیر قانونی اتباع کشورهای خارجی در خاک جمهوری اسلامی ایران، مرزبانان و پلیس در داخل کشور با شناسایی افراد غیر مجاز حاضر برخورد قانونی کردند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی بیان کرد: مرزبانان هنگ مرزی تایباد طی ۱۰ روز گذشته ۲۲ هزار و ۲۸۳ نفر از اتباع کشور افغانستان را که در داخل کشور حضور داشتند از طریق مرز دوغارون طرد و تحویل نماینده کشور افغانستان دادند.

وی افزود: هر یک از اتباع کشورهای خارجی باید از طریق دروازه‌های رسمی و قانونی وارد کشور شوند در غیر این صورت برخورد قاطع با آنها صورت می‌گیرد.