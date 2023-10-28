هنر خوشنویسی باید وارد دنیای اقتصاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهیار سپهری عصر شنبه در نشست صمیمی با هنرمندان خوشنویسی به مناسبت گرامیداشت هفته خوشنویسی در اردبیل، اظهار کرد: کاربردی‌ترین حوزه در هنرهای تجسمی، هنر خوشنویسی است که باید ارج نهاده شود.

وی با بیان اینکه هنر خوشنویسی به صورت سنتی طراحی شده است، تصریح کرد: ما می‌توانیم آن را به صورت کاربردهای جدید با استفاده از امکانات روز به صورت هنر دیجیتال و کاربردی آماده کنیم و در قالب نسخه دیجیتال روانه بازار کنیم.

رئیس حوزه هنری استان اردبیل درباره اقتصاد هنر خوشنویسی گفت: هنر خوشنویسی قبل از اینکه در نمایشگاه هنری دیده شود باید وارد دنیای اقتصاد شود و هنرمند بتواند اثرش را در خانه مردم ببیند و مردم اثر هنری را انتخاب کنند.

سپهری افزود: این کار مستلزم کار جمعی و همدلی هنرمندان خوشنویسی و همچنین هنرمندان فعال در فضای مجازی باید صورت پذیرد که با امر آموزش‌های خوشنویسی به صورت دیجیتال و ارتباط بر خط امکان پذیر شود.

در این نشست حسن معترض رئیس انجمن خوشنویسان استان اردبیل نیز با ارائه توضیحات و بیان دغدغه‌های اهالی خوشنویسی خاطرنشان کرد: باید این هنر از سوی ارگان‌ها و ادارات مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.

در ادامه این نشست صابر صفایی، ناصر صادقی، صفر گالشی، بهمن حیدری، بهزاد جماعتی و تعدادی از خانم‌های حاضر به بیان نظرات و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقای هنر خوشنویسی پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر در آخر نشست از کیمیا فتاحی، زهرا نعمتی، زهرا رستم‌زاده، لیلا سلطان‌زاده، محدثه مختاری، منیره بایرامی فرجود، لیلا نظمی، گلشن عباسی، معصومه ذبیحی، پریسا مهرآفرین و نسرین معمرپور از بانوان برگزیده جشنواره سراسری «مشق مادر» که در استان قزوین برگزار شد، تجلیل به عمل آمد.