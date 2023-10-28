نشست نقد و بررسی کتاب «معصومه آل محمد (ص)» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست ظهر شنبه با همکاری کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم و اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر و با حضور آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری، امام جمعه بوشهر و نماینده ولی فقیه در استان بوشهر و نویسنده کتاب های «معصومه آل محمد (ص) و «شرح بزرگ زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه (س)» آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس فاطمه معصومه (س)، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر قم، حجت الاسلام محمدتقی قادری استاد حوزه و دانشگاه و منتقد اثر، حسین غریب مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم، حجت الاسلام علی اشرف عبدی مدیر کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، اسماعیل رهنورد مدیر کتابخانه مسجد اعظم قم، مهدی محمدی شجاعی مدیر کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب قم، مهدی توکلیان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم و جمعی از کتابداران، فعالان فرهنگی و علاقه مندان در سالن جلسات حضرت خدیجه کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.

در این نشست آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری، امام جمعه بوشهر و نماینده ولی فقیه در استان بوشهر و نویسنده کتاب «معصومه آل محمد (ص)» به ارایه توضیحاتی در خصوص کلیات این کتاب و روند نگارش آن پرداخت.

در ادامه نیز حجت الاسلام محمدتقی قادری، استاد حوزه و دانشگاه و منتقد این کتاب به ارایه نکات قوت و ضعف کتاب پرداخت.

مهدی توکلیان مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قم نیز در این نشست اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در خصوص کتاب و کتابخوانی تاکیدات فراوانی دارند و فرمودند، امروز کتابخوانی و علم آموزی نه تنها یک وظیفه ملی بلکه یک واجب دینی است.

توکلیان بیان داشت: این امر موجب افتخار است که نمایندگان ولی فقیه در استانهای قم و بوشهر همواره نسبت به تبلیغ فرهنگ کتاب و کتابخوانی اهتمام داشته اند.

وی بیان داشت: امروز در سطح کشور ۳۷۰۰ کتابخانه عمومی با حضور ۸هزار کتابدار مشغول به فعالیت است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قم افزود: کتابخانه های عمومی از مناطق عشایری و روستایی گرفته تا مناطق شهری و مراکز استانها برای علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دایر است.