۱۳ آبان نشان داد دیوار ستم شکستنی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت شامگاه شنبه ددر جلسه برنامه ریزی مراسم ۱۳ آبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۱۲۰۰ شهید شهرستان ساری و ایام وفات شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: جلسات برنامه ریزی جهت برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم بزرگداشت سیزدهم آبان، راهیان نور و روز مازندران در دستورکار بخشداران در تمامی بخش‌ها قرارگیرد و همگی با همگرایی و همدلی، همکاری‌های لازم در انجام امور محوله، مراسم‌ها و جشنواره‌های مختلف را با یکدیگر داشته باشند.

مقام عالی دولت در مرکز مازندران با بیان اینکه در سیزدهم آبان، مردم سرافراز ایران به همه مستضعفان و مظلومان جهان نشان داد که دیوار ستم، شکستنی است، گفت: از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز هدف تبلیغات دشمن ناامیدسازی، بدبینی، ایجاد یاس و سرخوردگی در مردم است اما ملت سرافراز جمهوری اسلامی ایران با امید به آینده و تلاش و کوشش نقشه‌های شوم و شیطانی دشمنان را همچون گذشته و با عزمی راسخ بر ملأ کردند.

وی با بیان اینکه روز و هفته ملی مازندران فرصتی مناسب برای توسعه گردشگری روستایی، تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال و درآمد برای روستاییان است افزود: اهمیت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی برای ماهیت ادامه وجود چنین روزی در سال‌های آینده و نسل‌های بعدی ضروری است چرا که حیات مازندران در گرو جنگل، دریا، رودخانه، دشت و سرسبزی آن است.

فرماندار شهرستان ساری با بیان اینکه شکوفایی، آبادانی و توسعه در زیر چتر جهاد اقتصادی در جهت تحقق شعار سال در حال انجام است افزود: ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت بخش خصوصی، عملیاتی و اجرایی کردن حمایت از سرمایه گذاری و معرفی پتانسیل‌های سرمایه گذاری در سطح شهرستان در دست اقدام قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به اینکه سرویس‌های جاسوسی اسرائیل نتوانستند خبری از عملیات غرور آفرین طوفان الاقصی کسب کنند که این نشان از قدرت نیروهای مقاومت است گفت: قدس شریف، قلب فلسطین است و سراسر کشور غصب شده، از بحر تا نهر، ادامه قدس است و امروز از دل جبهه مقاومت، فصلِ حماسه رویش کرده است.