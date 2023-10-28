به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب بعد از ظهر امروز شنبه در نشست با رایزنان تجاری و اقتصادی خوزستان در کشورهای ترکیه، عمان و روسیه اظهار کرد: اتاق بازرگانی گام‌های بسیار خوبی را در زمینه‌های مختلف از جمله تولید امنیت همراه با صادرات، بازرگانی و برقراری ارتباط با سایر کشورها برای استان برداشته است.

حسینی محراب با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور بیان کرد: نمونه همه پتانسیل‌های موجود کشور به وفور در خوزستان یافت می‌شود به طوری که در طول سالیان بخش‌های مختلف نفت، پتروشیمی، نیشکر، فولاد، خدمات مهندسی، دانش بنیان‌ها و رشد علمی با دانشگاه‌های استان به همت اساتید برجسته و فرهیخته به عمق استراتژیک استان برای تولید فکر و دانش تبدیل شده‌اند.

استاندار خوزستان ضمن ابراز خرسندی از وضعیت صادراتی ایجاد شده توسط رایزنان بازرگانی تصریح کرد: شناسایی سرمایه‌ها، اهداف و سپس ایجاد ارتباط با سایر کشورها گام‌های اساسی در صادرات و در دست گرفتن بازارهای منطقه است.

وی با اشاره به بوم خوزستان و نزدیکی فرهنگی با کشورهای حوزه خلیج فارس عنوان کرد: خوزستانی‌ها می‌توانند با همزبانان خود در کشورهای عربی ارتباط برقرار کنند و نیازی به یادگیری زبان ندارند؛ ادبیات قوی که در خوزستان وجود دارد، می‌تواند پشتوانه ارزشمندی برای استان باشد.

حسینی محراب خطاب به رایزنان تجاری و اقتصادی حاضر در جلسه افزود: شما باید تجار را به شبکه‌های توزیع و شرکت‌هایی که فعالیت‌های واقعی در صحنه آن کشور انجام می‌دهند، متصل کنید از سوی دیگر تجربیات آنان را به منظور ایجاد کار مشترک با سایر کشورها شناسایی کنید.

وی بر معرفی تکنولوژی‌های جدید در صنایع بزرگ از سوی رایزنان و استفاده از آنها در صنعت، آبزی پروری، نیشکر، بازرگانی و … تاکید کرد و افزود: اگر ابزاری که سایر کشورها در صنایع و کشاورزی از آن بهره می‌برند به ما معرفی شود، قدرت بیشتری در افزایش تولید محصولات کشاورزی به ویژه نیشکر خواهیم یافت.

استاندار خوزستان با اشاره به قدرت ترانزیتی کشور گفت: قدرت ترانزیت کشور یک امکان بالقوه برای استان به شمار می‌آید، قرارگیری ما در این منطقه امکانی را فراهم می‌کند که کار سرمایه گذاری مشترک با کشورهای خارجی داشته باشیم و به بازارهای آسیای میانه، قفقاز، شبه قاره، افغانستان، پاکستان و هند عرضه کنیم.

حسینی محراب اظهار کرد: حضور دلالان در کشورهای هدف قدرت ریسک را از بازرگانان ما می‌گیرد و بر همین اساس شناخت این دلالان مهم است تا از متضرر شدن تجارمان جلوگیری کنیم.

وی بر ضرورت کاهش هزینه‌های نمایشگاهی تاکید و بیان کرد: رایزنان زمینه کاهش هزینه‌های حضور تاجران و بازرگانان استان را در نمایشگاه‌های کشور مقصد و کاهش هزینه حمل و نقل کالا برنامه‌ریزی کنند.

استاندار خوزستان خطاب به رایزنان تجاری و اقتصادی حاضر تصریح کرد: مسیرهای قانونی برای ثروتمند شدن در کشورها را به ما معرفی کنید؛ مسیرهای ساده در گمرک و قوانینی که می‌تواند تسهیل کننده ترخیص کالا باشد برای تجار تشریح شود.

وی افزود: قوانین سرمایه گذاری جدید در کشورها اطلاع رسانی شود زیرا این امر فرصت سرمایه گذاری جدید را برای تجار ایجاد خواهد کرد؛ مشکلات حقوقی تجار در کشورها حامی ندارد، باید فضایی برای برطرف کردن مشکلات حقوقی تجار قرار داده شود تا دچار ضرر نشوند.

حسینی محراب تاکید کرد: شرکت‌های معتبر و معتمدی که در سایر کشورها وجود دارند به بازرگانان استان خوزستان معرفی شوند؛ همچنین مزیت‌های مناسب برای سرمایه گذاری یا سرمایه مشترک با تجار سایر کشورها توسط رایزنان صورت گیرد.

وی بر اهمیت داشتن بازار ثابت در حوزه صادرات محصولات کشاورزی خوزستان اشاره کرد و افزود: چشم‌انداز تولید محصولات کشاورزی خوزستان به میزان ۲۰ میلیون تن در سال است که بخش زیادی از آن برای صادرات هدف‌گذاری شده که اگر بازار ثابت و قوی برای آن باشد، حتماً در رشد اقتصادی استان تأثیرگذار خواهد بود.

استاندار خوزستان با تاکید بر راه اندازی صنایع پایین دستی در استان با استفاده از تکنولوژی‌های جدید گفت: خوزستان به عنوان مینیاتور ایران نیازمند ساختن و سرمایه گذاری است تا بتوانیم نیاز استان را برطرف کنیم.