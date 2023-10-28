۳۸ پروژه زیربنایی بخش کشاورزی در بابل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن آهنگری شامگاه شنبه در حاشیه افتتاح پروژه احداث کانال لاینینگ روستاهای احمدچاله پی، چمازکلا و روشن آباد در هفته پدافند غیرعامل افزود: این پروژه‌ها که به مبلغ ۸۸۹ میلیون تومان و از محل اعتبارات استانی در سال ۱۴۰۱ تأمین شد، ۵ روستا به تعداد ۶۰ خانوار از این پروژه‌ها بهره مند شدند.

آهنگری در حاشیه این افتتاحیه افزود: با توجه به خشکسالی‌های اخیر و برنامه دولت در جهت حمایت از بخش کشاورزی و افزایش بهره وری آب، ۳۸ پروژه زیربنایی اعم از زهکشی اراضی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، لاینینگ کانال، تجهیز چاه‌های کشاورزی و مرمت و بهسازی آب‌بندان‌ها در بابل به اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرستان بابل با بیش از ۴۷ هزار هکتار سطح زیرکشت اراضی شالیزای، رکورددار تولید برنج در سطح شهرستان‌های کشور است، تجهیز زیرساخت بخش کشاورزی بخصوص مرمت و بهسازی آببندان‌ها و لاینینگ کانال‌ها و یا آبرسانی کم فشار را بسیار ضروری، در جهت تثبیت تولید برنج شهرستان دانست.