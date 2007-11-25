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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۰۴

آسمان اغلب نقاط کشور فردا قسمتی ابری همراه با وزش باد است

آسمان اغلب نقاط کشور فردا قسمتی ابری همراه با وزش باد است

سازمان هواشناسی آسمان اغلب نقاط کشور را فردا صاف تا قسمتی ابری در پاره ای نقاط همراه با وزش باد پیش بینی کرد.

 گزارش خبرگزاری مهر ، آسمان استانهای مرکزی ، همدان ، لرستان ، کهکیلویه ، کرمانشاه ، کردستان ، قم ، قزوین ، زنجان ، خوزستان، چهارمحال بختیاری، ایلام ، آذربایجان شرقی و غربی صاف تا قسمتی ابری در پاره ای نقاط وزش باد ، استانهای خراسان رضوی و شمالی نیمه ابری در پاره ای نقاط بارش باران و برف همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

استان سمنان نیمه ابری در پاره نقاط بارش پراکنده و وزش باد ، استانهای فارس ، کرمان ، بوشهر و یزد نیمه ابری در پاره ای نقاط وزش باد و رگبار و رعدو برق ، استانهای گلستان ، گیلان و مازندران ابری همراه با بارش پراکنده بتدریج کاهش ابر و خراسان جنوبی کمی ابری تا نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده همراه خواهد بود.

استان اردبیل نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی در پاره ای نقاط بارش پراکنده و تهران صاف تا قسمتی ابری در ارتفاعات بارش پراکنده با کمینه و بیشینه 7 و 14 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.

کد مطلب 592408

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