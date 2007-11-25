آسمان اغلب نقاط کشور فردا قسمتی ابری همراه با وزش باد است

گزارش خبرگزاری مهر ، آسمان استانهای مرکزی ، همدان ، لرستان ، کهکیلویه ، کرمانشاه ، کردستان ، قم ، قزوین ، زنجان ، خوزستان، چهارمحال بختیاری، ایلام ، آذربایجان شرقی و غربی صاف تا قسمتی ابری در پاره ای نقاط وزش باد ، استانهای خراسان رضوی و شمالی نیمه ابری در پاره ای نقاط بارش باران و برف همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

استان سمنان نیمه ابری در پاره نقاط بارش پراکنده و وزش باد ، استانهای فارس ، کرمان ، بوشهر و یزد نیمه ابری در پاره ای نقاط وزش باد و رگبار و رعدو برق ، استانهای گلستان ، گیلان و مازندران ابری همراه با بارش پراکنده بتدریج کاهش ابر و خراسان جنوبی کمی ابری تا نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده همراه خواهد بود.

استان اردبیل نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی در پاره ای نقاط بارش پراکنده و تهران صاف تا قسمتی ابری در ارتفاعات بارش پراکنده با کمینه و بیشینه 7 و 14 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.