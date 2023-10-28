اخراجی در ساوجبلاغ نداشتیم

رحمت‌الله نژادفلاح در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با رد شایعاتی مبنی بر اخراج ۲۰ معلم در این شهرستان گفت: اخراج بعد از استخدام و طی مراحل قانونی اتفاق می‌افتد، در حالی که در سال جدید تحصیلی، هنوز هیچ‌کس در شهرستان ساوجبلاغ استخدام نشده و با توجه به این موضوع، اخراج معنایی ندارد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ افزود: فرآیند استخدام، در حیطه وظایف شهرستان نیست و از طریق وزارتخانه و سازمان سنجش، طی برگزاری آزمون و انجام مراحل قانونی صورت می‌پذیرد.

نژادفلاح با بیان اینکه اسامی داوطلبین آزمون استخدامی، از طریق ستاد آموزش و پرورش به این شهرستان اعلام شده، اظهار داشت: با توجه به طولانی شدن فرآیند بررسی استخدام و خالی بودن برخی کلاس‌ها، از افرادی که امید بیشتری به پذیرفته شدنِ آنها وجود داشت، دعوت شد به صورت داوطلبانه جهت تدریس در مدرسه حضور پیدا کنند و در صورت تحقق قبولی، تدریس را ادامه دهند.

وی تصریح کرد: این مسئله در سطح ملی و استانی در حال پیگیری است و از این داوطلبین در مسیر دیگری در آموزش و پرورش استفاده خواهد شد.