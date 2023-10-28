هیات اجرایی انتخابات گلستان منصفانه انتخاب شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه شامگاه شنبه، در نشست با اعضای خانه احزاب استان گلستان اظهار کرد: هیأت‌های اجرایی انتخابات استان گلستان منصفانه و نزدیک به برابر، دیده شده است.

وی افزود: ۵۱ درصد هیأت اجرایی انتخابات استان گلستان اصولگرا و مابقی اصلاح طلب و مستقل هستند که در انتخاب این افراد خط قرمزها رعایت شده است.

استاندار گلستان گفت: ۵۸۱ نفر برای کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی استان گلستان ثبت نام کرده اند که نسبت به ۴۱۸ نفر دوره گذشته افزایش داشته است.

فاز دوم پتروشیمی گلستان راه اندازی می‌شود

زنگانه به موفقیت‌های دست یافته دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: فاز دوم پتروشیمی گلستان در حال اجرا است و با سفر هیأت دولت به استان گلستان راه اندازی خواهد شد.

وی ضمن اشاره به معضل آب استان، اظهار کرد: بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم برای حوزه آب استان گلستان جذب اعتبار انجام شد که هزار میلیارد تومان آن مربوط به سد نرماب است، با احداث این سد، استان از تک منبعی خارج می‌شود.