خط آبرسانی به روستای«دول گل» مهران وارد مدار بهره برداری شد

پرویز ناصری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اجرای پروژه لوله گذاری خط انتقال آب ۱۰۰ میلی متری گالوانیزه به طول ۷ کیلومتر از محل اعتبارات شرکت ملی نفت ایران، مشکل آب آشامیدنی پایدار روستای دول گل شهرستان مهران رفع شده است.

وی در خصوص روند اجرایی آبرسانی به روستای دول گل شهرستان مهران افزود: در ۲ سال اخیر به صورت شبانه‌روزی تلاش کردیم تا مشکلات آب شرب روستاهای ایلام برطرف شود که خوشبختانه بخش قابل توجهی از این موضوع انجام شد. وی تصریح کرد: برای آبرسانی به این روستا، از مخزن مادر مجتمع چالاب و چنگوله، ۷ کیلومتر خط انتقال فلزی به سمت روستا اجرا و با ربط شبکه توزیع به خط انتقال، این روستا از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شد.

ناصری، اعتبار هزینه شده جهت عملیاتی کردن این پروژه را ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برشمرد و خاطرنشان ساخت: با اتمام و راه اندازی این پروژه جمعیتی بالغ بر ۵۰ خانوار از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهرمند خواهند شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایلام با اشاره به اصلاح شبکه آب روستای دول گل با استفاده از اعتبارات طرح جهاد آبرسانی اظهار داشت: اصلاح شبکه این روستا با اعتباری بالغ‌بر ۲۵ میلیارد ریال، سال گذشته توسط قرارگاه محرومیت زدائی امام حسن مجتبی (ع) اجرا شده است.

وی در پایان از تلاش‌های بی شائبه عزیزانی که در بهره برداری این طرح، همکار شرکت آب و فاضلاب استان بوده‌اند، تقدیر کرد.