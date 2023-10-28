بسیجیان فامنین کم نظیر و پای کار دفاع از حریم ولایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح‌الله حسینی شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده گردان ۱۶۲ امام حسین (ع) شهرستان فامنین با حضور سردار علی والی راستی فرمانده تیپ ۳۲ انصارالحسین (ع) افزود: بسیج یک واژه نورانی است و هر کس در این مسیر قرار می‌گیرد، در راه خدمت به اسلام، ولایت و کشور همواره آماده است.

وی تصریح کرد: هیچ خط فاصلی بین مسئولین ادارات شهرستان و نیروهای نظامی و انتظامی در شهرستان نمی‌بینیم و این اتحاد و همدلی باعث پیشرفت روز به روز شهرستان خواهد شد.

سردار علی والی راستی نیز در این مراسم گفت: شهرستان فامنین در طول سالیان متمادی کوچک‌ترین مشکل انتظامی نداشته است.

فرمانده تیپ ۳۲ انصار الحسین (ع) افزود: شهرستان فامنین از شهرستان‌هایی است که به دلیل هوشیاری و بصیرت مردم در طول سالیان متمادی کوچک‌ترین مشکلی در حوزه انتظامی و به ویژه اغتشاشات و … نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: شاهد کشتار مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی هستیم و عملیاتی که رزمندگان حماس انجام دادند رژیم جعلی صهیونیستی را غافلگیر کردند و حماس با این حرکت نشان داد لانه رژیم صهیونیستی از عنکبوت هم سُست تر است.

سردار والی راستی تصریح کرد: جنگ امروز به صورت جنگی ترکیبی است و از جبهه‌های مختلف دشمن عمل می‌کند.

فرمانده تیپ ۳۲ انصار الحسین (ع) استان همدان ادامه داد: در حوزه نظامی باید در آموزش‌ها و کلاس‌هایی که برای ما برگزار می‌شود به شکل خوبی پای کار باشیم و هر روز مطالب جدید از علم نظامی به کار گیری کنیم.

وی اظهار کرد: امتیاز و شاخصه اصلی که رزمندگان ایران دارند اعتقادی بودن و اعتقاد به شهادت است که هر ارتشی‌ای این شاخصه را ندارد.

سردار والی راستی خطاب به بسیجیان حاضر در مراسم نیز گفت: در رابطه با مأموریت‌های انجام شده این شاخصه را ثابت کرده‌اید اما لازم است که در حوزه آموزش‌ها اهتمام ویژه ای داشته باشید.

در این مراسم از زحمات سرهنگ پاسدار «سید علی حسینی رضا» تقدیر و سرهنگ دوم پاسدار «علی نقوی» به عنوان فرمانده جدید گردان ۱۶۲ امام حسین (ع) شهرستان فامنین معرفی شد.