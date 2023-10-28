به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده شنبه شب در بررسی وضعیت دانشگاه فرهنگیان دشتستان با محکوم جنایات رژیم اشغالگر قدس در قتل و عام مردم بی‌دفاع غزه به ویژه زنان و کودکان، اظهار داشت: این اقدام وحشیانه منجر به سقوط قطعی رژیم صهیونیستی می‌شود.

وی با اشاره به بازدید از مرکز آموزش عالی تربیت معلم دشتستان وابسته به دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، خاطرنشان کرد: این مرکز آموزشی پس از ۲۰ سال تعطیلی، راه اندازی شده و امیدوارم در ادامه مسیر نیز شاهد بهبود وضعیت این مجموعه باشیم.

استاندار بوشهر اضافه کرد: در یک اقدام سازنده و مؤثر و با تلاش‌های مسئول و معاونان دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر با همکاری مدیرکل آموزش و پرورش استان و مسئولان شهرستان دشتستان در یک زمان فشرده پس از بازسازی اولیه، ۸۵ دانشجو معلم در مرکز آموزش عالی تربیت معلم دشتستان پذیرفته شد.

محمدی‌زاده از افزوده شدن ۴۰ دانشجو معلم دیگر در ترم آینده به مرکز آموزش عالی تربیت معلم دشتستان خبر داد و بیان کرد: تعداد دانشجو معلم این مرکز آموزشی تا پایان امسال به ۱۲۵ دانشجو افزایش می‌یابد.

وی با قدردانی از عوامل و دست‌اندرکاران راه‌اندازی مجدد مرکز آموزش عالی تربیت معلم دشتستان از مسئولان دستگاه‌های اجرایی این شهرستان خواست در حل مشکلات این مرکز آموزشی مهم همکاری کنند.

استاندار بوشهر دانشگاه فرهنگیان را مرکز آموزش عالی استراتژیک خواند و افزود: دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان مرکز آموزش عالی معلم ساز نقش مهمی در توسعه و پیشرفت جامعه دارد و در این راستا حمایت از این دانشگاه در اولویت قرار دارد.

محمدی‌زاده اضافه کرد: فرزندان آینده جامعه توسط همین معلمان تربیت می‌شوند و انقلاب و نظام اسلامی متعلق به فرزندان آینده، دانش‌آموزان است.

وی بیان کرد: باید همه دست به دست هم دهند تا مشکلات مرکز آموزش عالی تربیت معلم دشتستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف و همه حوزه‌های آموزشی و پژوهشی فعال و کتابخانه آن مستقر و خدمات دانشجویی فراهم شود تا ان‌شاءالله شاهد تحولات مهمی در این مرکز باشیم.

استاندار بوشهر بر حمایت همه جانبه از دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد و افزود: برای حل مشکلات این مرکز آموزش عالی از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌شود و در این راستا کمک‌های لازم به مرکز آموزش عالی تربیت معلم دشتستان در دستور کار قرار گرفته است.