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۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۹

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران خبر داد؛

اجرای ۷۰۰ طرح عملیات مکانیکی آبخیزداری در غرب مازندران

اجرای ۷۰۰ طرح عملیات مکانیکی آبخیزداری در غرب مازندران

نوشهر- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: ۷۰۰ طرح عملیات مکانیکی آبخیزداری به حجم ۲۱۵ هزار مترمکعب درعرصه های تحت پوشش اجرا شد.

مهرداد خزایی پول در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیمودن مسیر ۳۰ ساله آبخیزداری در غرب مازندران طی چند سال آن را گامی در راستای اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل و از اقدامات آبخیزداری در منطقه دانست.

وی افزود: در این راستا ۷۰۰ مورد عملیات مکانیکی آبخیزداری به حجم ۲۱۵ هزار مترمکعب و در سطحی از ۲۲۴ هزار هکتار عملیات تحت پوشش آبخیزداری شامل بند سنگی ملاتی و سنگی گابیونی، دیوار سنگی ملاتی انجام شد.

وی اظهار داشت: از مجموع طرح‌ها، ۱۰ مورد آن مربوط به بندهای مشبک سرشاگیر در نیرنگ، کرکوردسر، خیرود، چالکرود، پلطان، میجران، کاظم رود، تیروم رود، پلنگ رود بوده است و همچنین ۱۵۰ هکتار نیز اجرای زهکش طولی برای ثبت زمین لغزش در منطقه سنار و کنس دره اجرا شده است.

خزایی با اشاره به اجرای عملیات بیو مکانیکی در سطح ۱۵۰ هکتار از عرصه‌های منطقه گفت: در راستای عملیات بیولوژیک ۱۵ هزار هکتار از عرصه‌ها نیز عملیات کپه کاری و حفاظت، قرق، نهال کاری مثمر و غیر مثمر، مراقبت و آبیاری صورت گرفت.

کد مطلب 5924124

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