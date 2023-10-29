برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در رزن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر غفاری‌آثار در کارگروه ویژه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز این شهرستان گفت: کمیسیون ماده ۹۹ شهرستان رزن فعال شده و تاکنون دو جلسه از این کمیسیون برگزار شده است.

او با بیان اینکه با جدیت تمام با ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از محدوده برخورد می‌شود، تأکید کرد: دهیاران موظف هستند کسانی که اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می‌کنند اخطاری‌های لازم را صادر کنند.

فرماندار رزن تصریح کرد: در این خصوص لازم است تمامی مالکان به منظور ایجاد ساخت و ساز در روستاها به دهیاری مربوطه و در شهرها به شهرداری و در خارج از بافت به بخشداری و جهاد کشاورزی مراجعه کرده و پس از اخذ مجوزهای لازم نسبت به ایجاد بنا اقدام کنند در غیر این صورت با تبعات قانونی مواجه خواهند شد.