حادثه دوچرخه سواری منجر به مرگ دانشجوی علوم پزشکی همدان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا توقیری اظهار کرد: عصر امروز دو خانم مشغول دوچرخه‌سواری در بلوار ارم بودند که متأسفانه یکی از آنها تعادل خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند کنترلی در دوچرخه‌سواری داشته باشد و به همین دلیل به درخت برخورد کرده و دچار سانحه می‌شود.

وی با بیان اینکه او از ناحیه سر دچار مصدومیت شده و تیم اورژانس بر بالین این مصدوم حاضر می‌شود گفت: بلافاصله اقدامات عملیات احیا توسط اورژانس انجام می‌گیرد و به بیمارستان بعثت نیز منتقل می‌شود اما متأسفانه به علت آسیب به اندام قدامی، این فرد از دنیا می‌رود.

توقیری خاطرنشان کرد: متوفی دانشجوی رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوده که این ضایعه را به جامعه دانشگاه علوم پزشکی نیز تسلیت عرض می‌کنیم.