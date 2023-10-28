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۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۲۵

مدیر روابط عمومی علوم پزشکی همدان مطرح کرد؛

حادثه دوچرخه سواری منجر به مرگ دانشجوی علوم پزشکی همدان شد

حادثه دوچرخه سواری منجر به مرگ دانشجوی علوم پزشکی همدان شد

همدان-مدیر روابط عمومی علوم پزشکی همدان گفت:دو خانم مشغول دوچرخه‌سواری در بلوار ارم بودند که یکی از آنها تعادل خود را از دست می‌دهد و به درخت برخورد کرده، دچار سانحه و فوت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا توقیری اظهار کرد: عصر امروز دو خانم مشغول دوچرخه‌سواری در بلوار ارم بودند که متأسفانه یکی از آنها تعادل خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند کنترلی در دوچرخه‌سواری داشته باشد و به همین دلیل به درخت برخورد کرده و دچار سانحه می‌شود.

وی با بیان اینکه او از ناحیه سر دچار مصدومیت شده و تیم اورژانس بر بالین این مصدوم حاضر می‌شود گفت: بلافاصله اقدامات عملیات احیا توسط اورژانس انجام می‌گیرد و به بیمارستان بعثت نیز منتقل می‌شود اما متأسفانه به علت آسیب به اندام قدامی، این فرد از دنیا می‌رود.

توقیری خاطرنشان کرد: متوفی دانشجوی رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوده که این ضایعه را به جامعه دانشگاه علوم پزشکی نیز تسلیت عرض می‌کنیم.

کد مطلب 5924143

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