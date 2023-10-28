وظیفه قطعی و نهایی جهادگران بن بست شکنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی عصر امروز شنبه در مراسم یادواره شهدای جهادگر و مدافع سلامت خوزستان و استقبال از کنگره ۲۴ هزار شهید استان اظهار کرد: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در نبرد تمدنی قرار گرفته‌ایم، تمدن نوین اسلامی در حال شکل گرفتن در مقابل تمدن غرب است و هرکدام از ما باید در این موقعیت حساس جایگاه خودمان را درست تشخیص دهیم و به وظیفه خودمان عمل کنیم که قطعاً کمکی به جبهه حق خواهد بود.

وی افزود: در این میان، غزه و فلسطین رأس رویارویی جبهه حق و استکبار است، آنجایی که حق از باطل تمیز داده شده، نفاق‌ها چهره بر می‌دارند و آدم‌های مرد میدان از نامردها تشخیص داده می‌شوند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور بیان کرد: غزه و فلسطین در ۱۵ مهرماه امسال تاریخی را رقم زد که شاید بشود شروع کار میدانی و عملیات اجرایی تمدن نوین اسلامی نامگذاری کرد.

سردار زهرایی با بیان اینکه ملت‌ها در مقابل دولت‌ها بیدار شده‌اند، تصریح کرد: دولت‌ها از رژیم کودک کش صهیونیست حمایت کردند اما ملت‌های آنها در حمایت از مردم مظلوم و زیر فشار غزه و فلسطین به میدان آمدند که این را نباید دست کم گرفت؛ شروع یک کار تمدنی از ملت‌ها برخواسته و امروز می‌بینیم دشمنی که می‌خواهد شکست خود را ترمیم کند که به فرمایش مقام عظمای ولایت، غیرقابل ترمیم است، به سمت کودک کشی، بیمارستان زدن، کشتن زنان و بمباران‌های غیرمتعارف و وحشیانه روی آورده که شاید بتواند بخشی از شکست مفتضحانه خود را جبران کند.

وی اضافه کرد: آنجایی که هیمنه پوشالی گنبد آهنین، دیوارهای غیرقابل نفوذ، ارتش چهارم و.. توسط یکی از گروه‌های جبهه مقاومت و نه همه جبهه مقاومت در کسری از ساعت فرو ریخت که این غیرقابل جبران است؛ مهم‌تر آن است که زمانی که ملت‌ها بیدار می‌شوند درست است زمان می‌برد تا به نتیجه مطلوب در میدان برسیم یا باید شهید بدهیم تا به نتیجه مطلوب برسیم ولی نتیجه پایداری خواهد بود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور بیان کرد: در این میان روحیه استقامت و شهادت طلبی برجسته است، روحیه‌ای که جبهه استکبار به دنبال در هم شکستن آن، می‌خواهد استقامت مردم و مؤمنین را در هم بشکند که امروز آن را در غزه و فلسطین می‌بینیم.

سردار زهرایی ادامه داد: در یکی از ابعاد این جنگ ترکیبی در بلاد اسلامی به ویژه در نظام مقدس جمهوری اسلامی، اگر در ۴۴ سال عمر با برکت انقلاب اسلامی هرگونه فشار و تهدیدی علیه این ملت بزرگوار روا داشتند به دلیل در هم شکستن استقامت آنها بود، همان کاری که با ابعاد دیگر در غزه و فلسطین در حال انجام دادن هستند.

وی گفت: چون از جنگ نظامی ناامید شدند در کشور ما با کمپین فشار حداکثری، تحریم همه جانبه، جنگ فرهنگی و اقتصادی به دنبال هدف منحوس خودشان هستند اما در غزه با بمباران و نسل کشی می‌خواهند این کار را انجام دهند، تا جایی که مؤمنین و مسلمین استقامت داشته باشند قطعاً دشمن به هدف خود نمی‌رسد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور اظهار کرد: استحاله کردن نظام‌های اسلامی از درون و فاصله انداختن بین مردم و حاکمیت اسلامی یکی از اهداف شوم جبهه استکبار است اما دشمن احمق ما نمی‌تواند یک معادله را حل کند و دچار خطای محاسباتی می‌شود، در درون کشور هم برخی دچار خطای محاسباتی شدند. عملیات مرصاد، جنگ اقتصادی و اغتشاشات سال گذشته نمونه‌هایی از خطای محاسباتی آنها است.

سردار زهرایی اضافه کرد: آنها گذاره «اینها رفتنی هستند» را آنقدر تکرار کردند که خودشان هم باورشان شد، درون کشور نیز برخی دچار این خطا شدند که در نتیجه آن دیدیم برخی که کینه انقلاب را در دل داشتند در فتنه سال گذشته نفاق هایشان رو شد به دلیل اینکه آنها هم گذاره «اینها رفتنی هستند» را باور کردند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه امروز در جنگ تمدنی، نبرد بین اراده‌ها و ارابه‌ها است که آنها این را نمی‌فهمند، تصریح کرد: نبرد بین انسان‌هایی است که کاسه سر خود را به خدا عاریه داده‌اند، قلبشان در تسخیر دین خدا است و با اراده و باور هستند یعنی این آدم‌ها پای دین ایستاده‌اند، آن سمت هم اپراتورهایی پشت تجهیزات و ماشین آلات جنگی کشتار جمعی ایستاده‌اند اما در نبرد بین انسان و ماشین همیشه انسان برنده است زیرا خالق ماشین، انسان است.

سردار زهرایی عنوان کرد: در غزه شهید به دنیا می آیند، شهید زندگی می‌کنند و با شهادت دنیا را ترک می‌کنند، مگر می‌توان با ملتی که برای شهادت بچه تربیت می‌کند و با شهادت افتخار می‌کند، جنگید؟

وی بیان کرد: در فتنه سال گذشته با خون شهیدانی مثل طلبه جهادی آرمان علیوردی، ورق فتنه به نفع انقلاب برگشت. در یک کلمه می‌توان گفت جهادی ولایتمداری که در موقعیتی مثل میثم تمار و عمار یاسر قرار گرفت که از او خواستند به ولی خود ناسزا بگوید ولی آرمان مثل میثم تمار بر دار کشیده شد و تکه تکه شد چون مکتب علوی و نهضت عاشورایی، آرمان‌ها را می رویاند و در واقع رویش انقلاب اسلامی این گونه است که دشمن نمی‌تواند اینها را درک کند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور خطاب به جهادگران اظهار کرد: شما که بن بست‌ها را شکستید، طلبه‌هایی که به تدفین و تغسیل کرونایی ها رفتند، پزشکانی که در نبرد نامتقارن و نامتوازن جان‌های خود را در طبق اخلاص گذاشتند، جهادگرانی که در سیل ۹۸ بن بست را شکستند و نگذاشتند سیل وارد حمیدیه و سوسنگرد شود، اکنون زمان بن بست شکنی نهایی است یعنی بنده و شما باید در زمان با ولی خودمان عمل کنیم.

سردار زهرایی اضافه کرد: وظیفه قطعی و نهایی جهادگران بن بست شکنی است که این می‌تواند در محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، گروه جهادی پزشکی، کار فرهنگی، دفاع از امنیت، دفاع از وطن و یا دفاع از حرم و … اتفاق بیفتد و هیچ تفاوتی ندارد فقط باید به وظیفه خودمان در زمان و زمین با ولی خودمان بودن عمل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از خانواده ۲۶ شهید مدافع سلامت و ۲ شهید جهادگر تجلیل شد و رونمایی از کتاب «مثل فرشتگان» انجام شد.