یونس ولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مسابقات قهرمانی جودوی نونهالان کشور در بخش پسران (استعدادهای برتر) شنبه با حضور ۳۵۰ جودوکار در قالب ۳۰ تیم از ۲۹ استان به مناسبت روز جهانی جودو در مجموعه ورزشی شهید افراسیابی تهران با قهرمانی خراسان شمالی در بخش تیمی به پایان رسید.

رئیس هیأت جودوی خراسان شمالی تصریح کرد: در اوزان ۳۸، ۴۲، ۵۰و ۶۶ کیلوگرم به ترتیب مهرزاد جمالی، سجاد شکوری، آرشام جمالی و محمد برفراز مقام اول را کسب کردند.

ولی‌زاده با اشاره به کسب مدال نقره طهماسب طهماسبی در وزن ۴۶ کیلوگرم خاطر نشان کرد: در اوزان ۴۲، ۴۶، ۵۵، ۶۰ و ۷۳ کیلوگرم به ترتیب ابوالفضل نظری، امیرحسین محمدی، سجاد اسماعیلی و علیرضا دهخدا موفق به کسب مقام سوم این رقابت‌ها شدند.

رئیس هیأت جودوی خراسان شمالی گفت: محمدرضا نوایی تنها نماینده داوری استان در این رقابت‌ها بود.