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۷ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۱

رصد فضای مجازی محل اختفای مال‌خر را در شهرستان گرمه لو داد

رصد فضای مجازی محل اختفای مال‌خر را در شهرستان گرمه لو داد

بجنورد_ فرمانده انتظامی شهرستان گرمه از دستگیری مال‌خر اموال مسروقه در مخفیگاهش از طریق رصد فضای مجازی خبر داد.

سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی فرماندهی شهرستان گرمه در حین رصد فضای مجازی متوجه فروش تعدادی اموال مسروقه توسط فردی شدند که بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمه با اشاره به اینکه با هماهنگی مرجع قضائی محل دقیق حضور این فرد مال‌خر شناسایی شد، افزود: این فرد که توسط مأموران دستگیر شد، در بازجویی‌های به عمل آمده به خرید و فروش تعداد زیادی اموال مسروقه اعتراف کرد.

وی خاطر نشان کرد: شهروندان عزیز ضمن توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیس، در رابطه با پیشگیری از وقوع سرقت، در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5924150

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