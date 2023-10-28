عدم صدور مجوز داروخانه هلال احمر کرمانشاه از سوی سازمان غذا ودارو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر محمدی در جلسه رفع مشکلات همکاری شرکت‌های دارویی که با حضور رئیس دانشگاه و معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هنوز از کمیسیون ماده ۲۰ معاونت غذا و دارو مجوزی برای تأسیس داروخانه هلال احمر در کرمانشاه اخذ نشده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از پیگیری مسئولین استانی برای تأسیس این داروخانه سخن گفت و ادامه داد: کرمانشاه تنها مرکز استان کشور است که مجوز داروخانه را ندارد.

وی تأسیس داروخانه هلال احمر در مرکز استان را به عنوان یک مطالبه عمومی‌بیان کرد و افزود: با تأسیس این داروخانه در استان کرمانشاه می‌توانیم داروهای تک نسخه‌ای و کمیاب را مستقیماً تحویل بیمار دهیم و همچنین از درآمد آن می‌توانیم کمک نقدی به بیماران محروم و بی بضاعت داشته باشیم.

محمدی ادامه داد: در مواردی بیماران با زحمات فراوان علاوه بر تحمل رنج بیماری به داروخانه هلال احمر شهرهای دیگر ارجاع داده می‌شوند که با تأسیس داروخانه هلال احمر در استان هزینه‌ها مستقیماً به حساب داروخانه واریز و به بیمار کمک می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت: پس از مجوز کمیسیون ماده ۲۰ معاونت غذا و دارو برای تأسیس داروخانه هلال احمر شرکت‌های دارویی نیز به داروخانه دارو تحویل می‌دهند.

وی در پایان گفت: پس از پیگیری‌های فراوان متأسفانه هنوز از کمیسیون ماده ۲۰ معاونت غذا و دارو مجوزی برای تأسیس داروخانه هلال احمر در کرمانشاه اخذ نشده است.

قباد محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز در این جلسه، بیان کرد: موضوع داروخانه هلال احمر به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و باید در این خصوص پیگیری لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی نظر موافق خود را در مورد تأسیس داروخانه هلال احمر کرمانشاه به سازمان غذا و دارو ارسال کرده است.