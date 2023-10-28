به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، اظهار داشت: فرهنگ لرستان ریشه در سپیده‌دم تاریخ دارد آنجا که بشر برای نخستین‌بار در غار کادر به اندیشیدن نشست و آدمی بیش از ۴۰ هزار سال پیش در غار یافته نقاشی را به دنیا هدیه داد.

وی عنوان کرد: فرهنگ لرستان دانشگاهی است که محصول اندیشه آن ۶۵۵۵ شهید گلگون‌کفن برای نگهبانی از اسلام و مام است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، ادامه داد: فرهنگ لرستان مزین به رهاورد فکری مفاخری چون شهید فخرالدین رحیمی، آیت‌الله کمالوند، آیت‌الله بروجردی، شهید بروجردی و شهید شکارچی‌ها و نورخداهای تا همیشه زنده و مزین به نام علامه شهیدی، استاد زرین‌کوب، اوستا، آیت‌الله آدینه‌وند و سید فرید قاسمی است.

روانشاد، افزود: فرهنگ لرستان ریشه در سپیده‌دم تاریخ دارد آنجا که بشر برای نخستین‌بار در غار کادر به اندیشیدن نشست و آدمی بیش از ۴۰ هزار سال پیش در غار یافته نقاشی را به دنیا هدیه داد و زنان ما نخستین کسانی بودند که در حوزه سیمره به کشاورزی نشستند.

وی تصریح کرد: این فرهنگ لرستان بود که هنر را به زیباترین وجه ممکن در ساخت مفرغ سورئال به خدمت گرفت، موسیقی را برای التیام سوگ‌ها، سرخوشی‌ها و سورها پیش از آنکه ابزار موسیقی اختراع شود مویه و حوره کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، بیان کرد: ماحصل چنین فرهنگی بی‌بی مریم‌ها، قدم‌خیرها و قزی‌هاست، بدیهی است اگر شیرمردان ما طلایه‌داران مشروطه و انقلاب و جبهه‌های جنگ باشند، بدیهی است اگر روز خبرنگار به نام شیردل عرضه رسانه لرستان شهید محمود صارمی باشد و همه اینها نام بار سنگینی است که به‌عنوان خدمتگزار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به شانه گرفتم؛ اما با توکل به ذات اقدس حضرت حق و به مدد حضرت زینب (س) و شهدای این مرزوبوم و ارادت و سرسپردگی به مقام عظمای ولایت و جبهه فرهنگ که خط مقدم نبرد ماست دوشادوش یکایک سربازان انقلابی فرهنگ پرچم جمهوری اسلامی ایران را برای اهتزاز هرچه بیشتر به دست می‌گیرم.

روانشاد، تصریح کرد: از حسن اعتماد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار لرستان و سپاس و قدرشناسی از همه مدیران گذشته به‌خصوص منصور احمدی به‌عنوان اولین بانوی وزارتخانه دولت سیزدهم از خداوند آرزوی رو سپیدی و ارتقای فرهنگم را دارم.