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۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۰۱

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر:

زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان دشتی تقویت می‌شود

زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان دشتی تقویت می‌شود

بوشهر- مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان دشتی تقویت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر جمالی عصر شنبه در مراسم راه‌اندازی مجموعه ورزشی تختی شهرستان دشتی اظهار داشت: به منظور تأمین نیازهای ورزشکاران استان از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌شود.

وی اضافه کرد: با مذاکرات صورت گرفته با نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی مقرر شد تقویت روشنایی این مجموعه از محل اعتبارات نماینده مجلس تأمین شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر افزود: این مجموعه با اعتبارات اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر راه‌اندازی شده است.

استادیوم تختی شهر خورموج با حضور، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتی، جهت استفاده ورزشکاران و رقابت نماینده‌های شهرستان به بهره برداری رسید.

کد مطلب 5924164

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