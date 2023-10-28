به گزارش خبرنگار مهر، یاسر جمالی عصر شنبه در مراسم راه‌اندازی مجموعه ورزشی تختی شهرستان دشتی اظهار داشت: به منظور تأمین نیازهای ورزشکاران استان از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌شود.

وی اضافه کرد: با مذاکرات صورت گرفته با نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی مقرر شد تقویت روشنایی این مجموعه از محل اعتبارات نماینده مجلس تأمین شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر افزود: این مجموعه با اعتبارات اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر راه‌اندازی شده است.

استادیوم تختی شهر خورموج با حضور، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتی، جهت استفاده ورزشکاران و رقابت نماینده‌های شهرستان به بهره برداری رسید.