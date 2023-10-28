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۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۰۵

جشنواره فراگیری «نخستین واژه آب» در بوشهر کلید خورد

جشنواره فراگیری «نخستین واژه آب» در بوشهر کلید خورد

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: جشنواره فراگیری «نخستین واژه آب» در مدارس ابتدایی بوشهر کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جشنواره فراگیری «نخستین واژه آب» در گام نخست در شهرستان گناوه اجرایی شده و تا پایان اسفندماه نیز در سایر شهرستان‌های استان بوشهر اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد: برای دانش آموز کلاس اولی «آب» به عنوان نخستین واژه‌ای است که خواندن و نوشتن آن را فرا می‌گیرند بر همین اساس در جشنواره فراگیری «نخستین واژه آب» فعالیت ویژه‌ای برای این دانش آموزان برگزار می‌شود.

عالی ادامه داد: در این جشنواره با رویکرد ترویج فرهنگ بهینه مصرف آب ویژه برنامه‌های متنوعی با اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در مدارس خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اظهار تصریح کرد: دانش آموزان به عنوان سفیرانی شایسته برای مصرف بهینه آب می‌توانند در خانواده‌ها نیز نقشی انکار ناپذیر ایفا کنند.

وی افزود: اثرپذیری بالای خانواده‌ها از دانش آموزان منجر شده تا بخش قابل توجهی از برنامه‌های مدیریت مصرف آب در شرکت آبفا استان بوشهر برای دانش آموزان اجرایی شود.

عالی افزود: وجود معلمانی دلسوز و دغدغه‌مند در مدارس که درکی شایسته و ستودنی از مقوله آب دارند منجر شده تا بوشهر هموار در آموزش‌های دانش آموزی برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب از استان‌های پیشتاز کشور باشد.

وی عنوان کرد: امید است با وجود چنین ظرفیتی پانزدهمین جشنواره فراگیری «نخستین واژه آب» در مدارس استان بوشهر در سال جاری همانند ادوار گذشته به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.

کد مطلب 5924166

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