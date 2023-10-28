جشنواره فراگیری «نخستین واژه آب» در بوشهر کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جشنواره فراگیری «نخستین واژه آب» در گام نخست در شهرستان گناوه اجرایی شده و تا پایان اسفندماه نیز در سایر شهرستان‌های استان بوشهر اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد: برای دانش آموز کلاس اولی «آب» به عنوان نخستین واژه‌ای است که خواندن و نوشتن آن را فرا می‌گیرند بر همین اساس در جشنواره فراگیری «نخستین واژه آب» فعالیت ویژه‌ای برای این دانش آموزان برگزار می‌شود.

عالی ادامه داد: در این جشنواره با رویکرد ترویج فرهنگ بهینه مصرف آب ویژه برنامه‌های متنوعی با اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در مدارس خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اظهار تصریح کرد: دانش آموزان به عنوان سفیرانی شایسته برای مصرف بهینه آب می‌توانند در خانواده‌ها نیز نقشی انکار ناپذیر ایفا کنند.

وی افزود: اثرپذیری بالای خانواده‌ها از دانش آموزان منجر شده تا بخش قابل توجهی از برنامه‌های مدیریت مصرف آب در شرکت آبفا استان بوشهر برای دانش آموزان اجرایی شود.

عالی افزود: وجود معلمانی دلسوز و دغدغه‌مند در مدارس که درکی شایسته و ستودنی از مقوله آب دارند منجر شده تا بوشهر هموار در آموزش‌های دانش آموزی برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب از استان‌های پیشتاز کشور باشد.

وی عنوان کرد: امید است با وجود چنین ظرفیتی پانزدهمین جشنواره فراگیری «نخستین واژه آب» در مدارس استان بوشهر در سال جاری همانند ادوار گذشته به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.