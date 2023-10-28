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۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۵۹

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد مطرح کرد؛

هشدار به شهرداری یزد برای بکارگیری فروشنده‌ اتباع در بازارچه‌ها

هشدار به شهرداری یزد برای بکارگیری فروشنده‌ اتباع در بازارچه‌ها

یزد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: شهرداری‌ها به عنوان کارفرما در صورت حضور اتباع بیگانه به عنوان فروشنده در بازارچه های سطح شهر، جریمه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: محمدرضا فلاحتی عنوان کرد: اتباع بیگانه فاقد پروانه کار نمی توانند در بازارچه های سطح شهر غرفه داشته باشند.

وی افزود: طبق قانون متولی ایجاد بازارچه های سطح شهر شهرداری ها هستند و مدیریت غرفه داران هم بر عهده شهرداری هاست و در صورت نارضایتی شهروندان از حضور اتباع غرفه دار (فاقد پروانه کار) در بازارچه ها، شهرداری ها موظف به جمع آوری آنها هستند.

فلاحتی عنوان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو هفته به شهرداری های سطح استان فرصت می‌دهد در صورت حضور اتباع غرفه دار فاقد پروانه کار در بازارچه ها نسبت به جمع آوری آنها اقدام کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد هشدار داد: در صورت عدم اقدام در فرصت تعیین شده و مشاهده اتباع غرفه دار در بازارچه ها توسط گشت مشترک اتباع، بازرسین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری ها را بعنوان کارفرما تلقی و به ازای هر روز حضور اتباع در غرفه های بازارچه ها معادل ۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۸۴۷۱۴ تومان شهرداری ها را جریمه می کنند.

وی ادامه داد: توصیه می‌شود شهرداری های استان در صورت حضور اتباع در غرفه های بازارچه های سطح شهر ظرف دو هفته آینده نسبت به جمع آوری آنها اقدام نمایند تا مشمول جریمه بکارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار نشوند.

کد مطلب 5924190

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