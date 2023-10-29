به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان صابریان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اهمیت آموزش و پیشگیری در برابر مخاطرات احتمالی، گفت: با توجه به اهداف جمعیت هلال‌احمر مبنی بر آموزش و پیشگیری در برابر مخاطرات احتمالی، ۳ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۶۰۰ نفر و در سراسر کشور، تحت آموزش‌های همگانی قرار گرفتند.

صابریان با اشاره به این که ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۱۳۱ نفر فقط در فضای مجازی، توسط جمعیت هلال‌احمر آموزش دیده‌اند، افزود: ۵۳ هزار و ۱۵۱ نفر در خانه‌های هلال و ۶۳ هزار و ۱۱۷ نفر نیز، در دوره سربازی، از آموزش‌‎های همگانی هلال‌احمر بهره‌مند شدند. جمعیت هلال‌احمر، در هر فرصت دیگری، از جمله در مناسبت‌های مختلف، استفاده از ظرفیت‌های تلویزیونی و رادیویی و… برای آموزش همگانی استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: تربیت مربی برای بالا بردن کیفیت آموزشی، یکی دیگر از اهداف جمعیت هلال‌احمر است که امسال ۳۴ دوره آموزشی برای تربیت مربی، معادل یک میلیون و ۵۵۱ هزار و ۴۴۶ نفر ساعت آموزش برگزار شده است. در این مدت‌زمان، ۳۱۱۹ مربی آموزشی، شامل ۱۴۴۴ مربی خانم و ۱۶۷۵ مربی آقا، تحت آموزش و یا بازآموزی قرار گرفتند.

صابریان با اشاره به این که ۲۳۰ دوره آموزش ضمن خدمت برای کارمندان و کارکنان جمعیت هلال‌احمر، برگزار شده است، افزود: ۲۶ هزار و ۶۸۹ نفر شامل ۹۷۷۸ خانم و ۱۶ هزار و ۹۱۱ آقا در آموزش‌های فراگیر و ضمن خدمت شرکت کردند. در این مدت‌، ۲۴۲ هزار و ۸۴۷ نفر ساعت، کلاس آموزشی برگزار شده است.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر، گفت: ۱۳۱۲ دوره تخصصی نیز برای امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر معادل یک میلیون و ۸۰۵ هزار و ۸۱۳ ساعت آموزش برگزار شده است.