به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان آب‌پخش صبح یکشنبه در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: همایش صبح و نشاط مادر و دختر با حضور خانواده‌ها در ورزشگاه شهدای آب‌پخش برگزار شد.

حمیدرضا بنافی اظهار داشت: با توجه به هماهنگی با رئیس اداره آموزش و پرورش و مدیران ورزشی تمامی مدارس، به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش بزرگ مادر و دختر را با حضور ۵۰۰ دانش آموز و والدین آنها، با حمایت و حضور مسئولین بخش برگزار کردیم که مورد رضایت همگان قرار گرفت.

وی افزود: با حمایت مسئولین بخش و همچنین رؤسای هیئت‌های این اداره توانستیم با حضور حداکثری مورد رضایت شرکت کننده ها را رقم بزنیم که امیدواریم با حمایت و هماهنگی تمامی مسئولین این برنامه‌ها ادامه داشته باشد.