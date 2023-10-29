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۷ آبان ۱۴۰۲، ۷:۳۳

با حضور ۵۰۰ دانش آموز و والدین؛

همایش صبح و نشاط مادر و دختر در «آب‌پخش» برگزار شد

همایش صبح و نشاط مادر و دختر در «آب‌پخش» برگزار شد

بوشهر- مراسم صبح و نشاط مادر و دختر به میزبانی اداره ورزش و جوانان آب‌پخش با حضور مسئولین بخش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان آب‌پخش صبح یکشنبه در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: همایش صبح و نشاط مادر و دختر با حضور خانواده‌ها در ورزشگاه شهدای آب‌پخش برگزار شد.

حمیدرضا بنافی اظهار داشت: با توجه به هماهنگی با رئیس اداره آموزش و پرورش و مدیران ورزشی تمامی مدارس، به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش بزرگ مادر و دختر را با حضور ۵۰۰ دانش آموز و والدین آنها، با حمایت و حضور مسئولین بخش برگزار کردیم که مورد رضایت همگان قرار گرفت.

وی افزود: با حمایت مسئولین بخش و همچنین رؤسای هیئت‌های این اداره توانستیم با حضور حداکثری مورد رضایت شرکت کننده ها را رقم بزنیم که امیدواریم با حمایت و هماهنگی تمامی مسئولین این برنامه‌ها ادامه داشته باشد.

همایش صبح و نشاط مادر و دختر در «آب‌پخش» برگزار شد

کد مطلب 5924220

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