محفل شعر فارسی و عربی ویژه بانوان در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم با همکاری کانون ادبی پرنیان دانشگاه قم و گروه فرهنگی رحیل در حمایت از مردم مظلوم فلسطین شامگاه شنبه محفل شعر مقاومت برگزار شد.

در این محفل شعر، سیده فرشته حسینی، فائزه امجدیان، مهتا صانعی، رقیه خلف زاده، عاطفه جوشقانیان به شعرخوانی پرداختند.

آلا المقید از فلسطین، ایمان شرف الدین از لبنان و هدیل الدلیمی از عراق نیز سه شاعره مهمان این محفل بودند که اشعار خود را در حمایت از مردم مظلوم فلسطین برای حضار خواندند.

بانوان حاضر در این مراسم همچنین با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه را محکوم کردند.