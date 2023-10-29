به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی صبح امروز یک‌شنبه در دیدار با مدیرکل و پرسنل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان، با بیان اینکه بیشتر جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت است، افزود: در بحث بیماری‌های صعب‌العلاج در بخش پیشگیری مشکلاتی داریم که بیمه سلامت باید به سایر مجموعه‌های پزشکی در راستای کاهش این بیماری‌ها یاری‌رسان باشد، چرا که برخی بیماری‌ها با ارائه آموزش قابل‌پیشگیری هستند.

وی بیان کرد: مجموعه پویا با همان نیروی انسانی کم هم می‌تواند اقدامات شایسته و مطلوب انجام دهد، باید برای انجام کار ارباب‌رجوع دیوان‌سالاری‌های اداری را کم کرد.

وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین نعمت خدمت بی‌منت به مردم است پس برای ارائه خدمت به مردم تفاوت قائل نشوید، افزود: بیشتر جمعیت سیستان و بلوچستان زیرپوشش بیمه سلامت هستند و از این‌حیث شما می‌توانید در ترویج فرهنگ ایفای نقش کنید.

استاندار سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: در زمینه اعتیاد، شهرکی تحت عنوان دهکده سلامت در استان در حال ساخت است، در این دهکده باید هم در زمینه مهارت‌آموزی و هم از لحاظ فکری تدابیر لازم اندیشیده شود.

کرمی اظهار کرد: نظارت بر قاچاق دارو بسیار مهم است تا از رنج بیماران کاسته شود از این‌حیث نظارت و کنترل در این حوزه مهم بوده و این وظیفه شما را در بیمه سلامت بیش‌ازپیش می‌کند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید به عنوان یک مدیر خلاق و توانمند عمل کنند، گفت: آنچه از شما انتظار می‌رود، کار شبانه‌روزی و نظارت بر اجرای کارها و پروژه‌ها است، بر این‌اساس باید با خلاقیت و نوآوری از هر فرصت برای شکوفایی و استفاده از این ظرفیت عظیم استفاده کنید.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این استان کاملاً برخوردار و دارای ثروت‌های فراوانی در بخش‌های مختلف است، اظهار کرد: بهره‌گیری از مزیت‌های بکر دریا، اقتصاد دریا، مرز، معادن، کشاورزی، صنایع فرآوری و شیلات و غیره، عامل ایجاد اشتغال، توسعه و ثروت است.

وی با بیان اینکه در سیستان و بلوچستان اقداماتی برای صادرات در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود که این‌ها نشان‌دهنده ثروتمند بودن این استان است، افزود: این استان مزیت‌های معدنی و فرصت‌های بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری از جمله معادن غنی مس، طلا، منیزیم، منیزیت و تیتانیوم دارد که در این زمینه بزودی شاهد افتتاح کارخانه طلا خواهیم بود، کارخانه‌های دیگری در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار دارد که با بهره‌برداری از ظرفیت‌های معادن، شاهد توسعه خواهیم بود.

کرمی اقتصاد دریا، ظرفیت سواحل، باغات میوه‌های گرمسیری، حوزه کشاورزی و دامپروری را از دیگر ظرفیت‌های بکر استان نام برد و ادامه داد: تعاونی‌های دانش‌بنیان و بحث توجه ویژه به آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها حائز اهمیت است، باید کارها بر پایه اقتصاددانش بنیان پیش برود و اگر دستورالعملی مانع رشد تولید است آن را کنار بگذارید.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی، اراده الهی است و هنگامی که اراده الهی بر چیزی تعلق می‌گیرد هیچ‌کس نمی‌تواند با آن مقابله کند.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به رخدادهای منطقه، نیز اظهار کرد: اسرائیل سال‌ها تلاش کرد تا نسل آینده فلسطین، نسلی باشد که فلسطین و مقاومت را فراموش کند، اما با اراده الهی این نسل قوی‌تر از نسل گذشته در میدان بوده و رمز موفقیتشان، اتصال به خداوند و وحدت است.

وی ادامه داد: حماس و گروه‌های اسلامی با وحدت بینشان، بزرگ‌ترین ضربه را به رژیم غاصب صهیونیستی زدند و این حمایت الهی است که اسرائیل با همه ادعاها در مورد سیستم‌های اطلاعاتی‌اش و با کشیدن دیوار دور خودشان نمی‌تواند از خودشان محافظت کند.

کرمی با اشاره به اتفاقات اخیر جهانی خاطرنشان کرد: شاهد هستیم جوانان فلسطینی در عملیات طوفان الاقصی هیمنه پوشالی اسرائیل را در هم شکستند و بیش از گذشته در میدان هستند و قطعاً آینده از آن اسلام است.

۸۰ درصد جمعیت سیستان وبلوچستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

مدیرکل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان هم در این نشست، با بیان اینکه ۸۰ درصد مردم استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، گفت: در بحث پوشش همگانی بیمه سلامت در بین تمام استان‌های کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است. شهریار شهرکی افزود: این اداره کل دارای ۱۳۶ نیروی انسانی، هفت اداره ستادی و شش اداره شهرستانی است.

وی افزود: حدود دو میلیون و ۴۶۰ هزار نفر جمعیت زیرپوشش سلامت هستند که این آمار ۸۰ درصد جمعیت استان را در بر می‌گیرد و بیمه‌شدگان از خدمات بیمه سلامت همگانی و بیمه روستایی بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان تصریح کرد: همچنین دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از دهک یک تا پنج به صورت رایگان و ۱۴ هزار نفر از دهک شش تا نه به صورت تخفیف ۵۰ تا ۸۰ درصدی از مزایای این بیمه استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه بیمه سلامت از سال گذشته تاکنون اقدامات بی‌نظیر و در نوع خود بی‌سابقه‌ای ارائه کرده، گفت: این استان در سال گذشته در بحث پوشش همگانی بیمه سلامت در بین تمام استان‌های کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است

شهرکی ادامه داد: هم اکنون به‌منظور تسهیل و تسریع ارائه خدمات به بیمه‌شدگان صدور، تعویض و تمدید دفاتر بیمه سلامت در تمامی دفاتر پیشخوان دولت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پرداخت‌های مالی بیمه سلامت بروز است، گفت: در این زمینه نارضایتی از بیمه سلامت سیستان و بلوچستان وجود ندارد به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱، مبلغ هزار و پانصد میلیارد تومان به مراکز بخش خصوصی و دولتی پرداخت شده است وهزینه‌های درمانی در بیمارستان‌های دولتی برای طیف‌های مختلف بیمه شدگان از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد

مدیرکل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: بیماران خاص شامل دیالیزی، هموفیلی، تالاسمی، پیوند کلیه و MS زیرپوشش بیمه سلامت سیستان و بلوچستان هستند و در اجرای طرح تحول نظام سلامت تمامی هزینه‌های درمانی بیماران در بیمارستان‌های دولتی به‌صورت ۱۰۰ درصد رایگان است و داروهای مصرفی بسته خدمتی این بیماران نیز به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و هزینه‌های بیماران صعب العلاج در بیمارستان‌ها بین ۹۵ تا ۱۰۰ درصد در قالب بسته‌های خدمتی در سامانه‌های بیمارستانی از طرف بیمه سلامت پرداخت می‌شود.

وی افزود: در زمینه ترک اعتیاد نیز این مجموعه ورود کرده به‌گونه‌ای که در سیستان و بلوچستان تا سال گذشته شش مرکز تحت قرارداد بیمه سلامت بود؛ اما با پیگیری‌های انجام شده هم اینک بیش از ۷۰ مرکز ترک اعتیاد در استان با تعرفه‌های دولتی اقدام به ارائه خدمات به بیماران می‌کنند.

مدیر کل بیمه سلامت استان در خصوص ورود سازمان بیمه سلامت در حوزه پیشگیری توضیح مبسوطی ارائه نمود که مورد تقدیر استاندار محترم از این رویکرد قرار گرفت.

شهرکی بیان کرد: سال گذشته ۱۰۷ بیماری‌های صعب العلاج تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفت و با این اقدام ۹۵ درصد بیماری‌های صعب‌العلاج از این خدمات بهره‌مند می‌شوند

وی گفت: در حوزه ارائه خدمات در بخش توان‌بخشی نیز ۵۰ هزار توان‌خواه بهزیستی تخت پوشش بیمه سلامت بوده و طبق تفاهم‌نامه‌ای که با بهزیستی داریم در این حوزه جزو استان‌های با عملکرد مطلوب به شمار می‌رویم، به گونه‌ای که ماهیانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان مبلغ پرداختی ما در این عرصه است.

مدیرکل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان اظهار کرد: یک میلیون و هفتصد هزار نفر از روستاییان نیز تحت پوشش بیمه سلامت هستند و هم اکنون ۲۳۳ مرکز جامع سلامت و ۲۴ شبکه طرف قرارداد بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان هستند که میانگین پرداختی در این حوزه نیز حدود ۴۲ میلیارد تومان در ماه است.